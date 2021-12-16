أقر مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماع عُقد أمس (الأربعاء)، خطة استثمارية لدخول قطاع اللحوم الحمراء، بما يتيح للشركة تقديم لحوم محلية بجودة تستحق الثقة للمستهلكين وتوسيع قاعدة قطاعاتها، بما يمكنها من تعزيز دورها الإستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي وفقاً لأهداف ورؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الخطة التي أقرتها تتضمن الدخول في قطاع اللحوم الحمراء باستثمار أولي بقيمة 250 مليون ريال (ستمول داخليا من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة) لبناء مصنع جديد متكامل يبدأ من المسلخ وتحضير اللحوم وينتهي بتغليفها وتعبئتها لبيعها في محلات التجزئة، وبما يدعم خبرة الشركة في إنتاج العجول وسلاسل الإمداد لديها من إنجاح هذا المشروع.

وأضافت الشركة أنها ستعمل على الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية، متوقعة أن يجري الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا بعد تاريخ الحصول على هذه الموافقات.