كشف عدد من مكاتب الاستقدام المحلية أن بوابة «مساند» أوقفت كافة طلبات التعاقدات لإصدار تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية اعتبارا من الأسبوع الحالي، على خلفية قرار وزارة العمل الفلبينية بتعليق إرسال العمالة «مؤقتا» في 25 من شهر نوفمبر الماضي.وقال المستثمر حكيم الخنيزي لـ«عكاظ»: «البوابة الإلكترونية لموقع «مساند» جمّدت كافة طلبات التعاقدات والتأشيرات الجديدة للعمالة المنزلية الفلبينية قبل 5 أيام تقريبا، خصوصا أن إيقاف طلبات التعاقدات والتأشيرات الجديدة للعمالة المنزلية الفلبينية مرتبط بقرار وزارة العمل الفلبينية لتعليقها المؤقت إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية»، وأضاف أنه في حال سمحت الفلبين مجددا بإرسال العمالة سيتم فتح باب التعاقدات والتأشيرات الجديدة.وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر المعاملات السابقة هو اشتراط وزارة العمل الفلبينية بعقود جديدة بمجرد ظهور خطأ في المعاملة السابقة، كاختلاف الأرقام، وتعد معضلة مزمنة وليست بالجديدة، خصوصا أن المحلق العمالي الفلبيني يحاول تعطيل المعاملات لأي مشكلة بين العمالة المنزلية والكفلاء.وأشار إلى أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية تراوح بين 21 – 22 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما تراوح فاتورة التنازل بين 25 – 30 ألف ريال، مؤكدا أن عملية التنازل تتطلب موافقة العمالة المنزلية، مع دفع رسوم نقل الكفالة في السفارة الفلبينية بقيمة 134 ريالا. وذكر المستثمر الدكتور صالح القحطاني أن البوابة الإلكترونية «مساند» جمّدت استقبال طلبات العمالة المنزلية الفلبينية، خصوصا في ظل قيام المسؤولين الفلبينيين بإيقاف إتمام المعاملات بشكل مستمر.وأوضح أن طلبات العمالة المهنية الرجالية مستمر، ويسري الإيقاف على العمالة المنزلية الجديدة، أما المعاملات السابقة تسير ببطء شديد من الجانب الفلبيني، خصوصا أن بعض المعاملات تستغرق بين 3 – 4 أشهر تقريبا.