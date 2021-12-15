حصلت شركة روشن المطور العقاري للأحياء الحضرية المتكاملة وإحدى الشركات الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة على شهادة عالمية كأفضل الأماكان للعمل في المملكة، ويأتي ذلك نتيجة لبيئة العمل المحفزة والداعمة لكوادرها البشرية، جاء هذا الإنجاز بعد دراسات تحليلية مستقلة أجرتها منظمة «أفضل أماكن العمل» (Best Places to Work) ومكتبها الرئيسي في الولايات المتحدة، معتبرة روشن مقياسا يحتذى به لبيئات العمل الصحية والمحفزة. وقيمت المنظمة روشن وفقاً لمعايير الموارد البشرية بالإضافة إلى نتائج استبيان للموظفين. وحصلت روشن على نتائج عالية وفق هذا التقييم في مجال القيادة، التعلم، التطوير، المزايا، المسؤولية المجتمعية، التطور الذاتي للموظفين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر «نضع الإنسان في مكانة مركزية في إستراتيجية روشن عندما يتعلق الأمر بتصميم مجتمعاتنا السكنية، وينطبق ذات الشيء على بيئة العمل الداخلية. لا يمكننا القيام بما نقوم به بدون مواردنا البشرية المميزة. أهنئ فريق روشن الذين ساعدوا في جعل الشركة واحدة من أفضل 10 بيئات عمل في المملكة. هذا التكريم المستحق هي شهادة حقيقية على تفاني والتزام وإبداع فريق عمل روشن بتنمية العمل والارتقاء به».

وتدعم شهادة «أفضل أماكن العمل» قطاعات الأعمال لمعرفة مدى رضى الموظفين عن واقع العمل للمساهمة في تحسين بيئة العمل ولدعم المواهب والكفاءات ومدى أدائهم وفعاليتهم مما يؤدي إلى نجاح بيئات العمل وتطورها.

أكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية الأستاذ أحمد الحمود أن جذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليهم في روشن عمل أساسي لنجاح الشركة. عملنا على خلق بيئة عمل جاذبة تمكن للموظفين التطور في مجال العمل والارتقاء بهم مهنياٍ، ولدينا الكثير من النماذج والتجارب الملهمة. سنواصل مسيرتنا في الاستثمار في موظفينا الذين نعمل معهم في بناء وتطوير المجتمعات السكنية المتكاملة في مختلف أنحاء المملكة.

وتهدف الشركة إلى تطوير مجتمعات متكاملة تسهم في رفع مستويات المعيشة للمجتمع السعودي وتسعى روشن إلى تحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في زيادة معدلات ملكية المنازل للمواطنين تطور مجتمعات تتوافق مع التراث السعودي الذي يعكس ثقافة المناطق وذلك لتلائم تطلعات المجتمع السعودي. حيث تم تطوير أول أحياء روشن سدرة، الواقع جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ليشمل العناصر الأساسية التي تعزز التواصل والتفاعل بين السكان وتشجيع نمط حياة صحي مع مجموعة متنوعة من المرافق الأساسية.