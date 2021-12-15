أبرزت «سابك» الشركة العالمية الرائدة في مجال الكيماويات المتنوعة، مكانتها الريادية في مجال الصلب في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها المورد المفضل، وسلطت الضوء على منتجاتها وحلولها الجديدة في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب المنعقد في دبي من 6 إلى 8 ديسمبر 2021.

وشهد المؤتمر حضور المهندس عمر العمودي رئيس مجلس إدارة شركة (حديد) – المملوكة بالكامل لشركة (سابك)، والمهندس صلاح الأنصاري رئيس الشركة، والدكتور مروان المعجل مدير عام القطاع التجاري.

وفي إطار مشاركة الدكتور مروان المعجل في الجلسة الحوارية للمؤتمر، جددت شركة حديد التزامها بتمكين أهداف رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد المملكة على النفط وبناء اقتصاد متنوع من أجل مستقبل مستدام ودور «حديد» المهم في دعم النهضة العمرانية في المملكة.

وشاركت «سابك» بوصفها الراعي البلاتيني للمؤتمر الذي يعد أكبر تجمع سنوي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط، كما يمثل فرصة مثالية للتواصل مع أبرز المصنّعين في سوق الصلب العالمية، ومراقبة ومتابعة أبرز مستجداته واتجاهاته، والاستفادة من فرصه المتاحة.

ومن خلال جناحها المقام على هامش المؤتمر، عرضت «سابك» منتجاتها المعدنية الموردة تحت علامتها التجارية «حديد»، التي أبدت جاهزيتها للمنافسة في السوق العالمية والحصول على أي فرصة مناسبة من خلال شبكاتها العالمية وأدائها الرائد في الصناعة والابتكار والإبداع.

وتؤكد مشاركة «سابك» في المؤتمر والمعرض على حضورها الدائم في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما تعزز تعاونها وعلاقاتها القيمة على المدى الطويل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.