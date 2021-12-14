كشفت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة اليوم إطلاق راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7، لتوسع محفظتها من منتجات الشبكات اللاسلكية التداخلية. ويوفر راوتر الشبكات التداخلية الجديد من هواوي المكوّن من جزءين شبكة Wi-Fi 6 Plus فائقة السرعة، ويمكنه توزيع الاتصال على 250 جهازاً في نطاق 6000 قدم مربعة، ما يجعله مثالياً للعائلات الكبيرة التي يحتاج كل فرد منها إلى اتصال عالي السرعة وموثوق وآمن بالإنترنت.

HUAWEI Wifi Mesh 7 ويوفر الراوتر الذكي الجديد، المزود بتقنية AX6600 ثلاثية النطاق، إمكانية تشغيل ثماني عمليات بث بسرعة كبيرة تصل إلى 6.600 ميجابت بالثانية، ليتيح القدرة على بث الوسائط بدقة عرض K8، ويدعم نظام التشغيل +HarmonyOS Mesh، الذي يتضمن مجموعة كبيرة من حلول الشبكات، ما يضمن أداءً عالي المستوى لجميع مستخدمي شبكة Wi-Fi 6 Plus. ويتميز الراوتر بسهولة التركيب، إذ يتطلب بضع خطوات بسيطة لإعداد الشبكة المنزلية، وهو مزود بتقنية الاتصال بلمسة واحدة، التي تتيح للمستخدمين إمكانية وصل هواتفهم الذكية بالشبكة التداخلية بأمان بضغطة واحدة. أما بالنسبة إلى إدارة الشبكة، فيقدم تطبيق HUAWEI AI Life، المتوافق مع الراوتر، للمستخدمين مجموعة من الأدوات المميزة التي تمكّنهم من تحديد نطاق التغطية والتشخيص الذاتي لأعطال الشبكة. فيما يؤمن نظام الحماية الشامل ™HUAWEI HomeSec الخصوصية والأمان، من خلال دعم أحدث معايير التشفير لحماية المستخدمين ضد الهجمات الخبيثة.

HUAWEI Wifi Mesh 7 اتصال فائق السرعة بالإنترنت لجميع أفراد العائلة



يُعد HUAWEI WiFi Mesh 7 راوتر الشبكة التداخلية Wi-Fi 6 Plus الجديد، وهو مصمم لتوفير اتصال منزلي بالإنترنت لجميع أفراد العائلات حتى الكبيرة منها. ويتميز الراوتر بتقنية AX6600 ثلاثية النطاق، التي توفر نطاق 5 جيجاهرتز عالي التردد لنقل البيانات بسرعات تصل إلى 4.804 ميجابت بالثانية، ونطاق 5 جيجاهرتز منخفض التردد لدعم الاتصال بسرعات تصل إلى 1201 ميجابت بالثانية، إضافة إلى قناة 2.4 جيجاهرتز لدعم الاتصال بسرعات تصل إلى 574 ميجابت بالثانية. وبالاستفادة من نطاقات هذه التقنية مجتمعة، يدعم الراوتر سرعات تصل إلى 6.600 ميجابت بالثانية، وهي كافية لتلبية احتياجات استخدام أكثر العائلات تطلباً كبث الوسائط بدقة K8. كما يدعم الراوتر تقنية 4K QAM وتقنية 4x4 MIMO للسماح للهواتف بالاستفادة من نطاق 5 جيجا عالي التردد للحصول على اتصال فائق السرعة بالإنترنت.

وتم تزويد الراوتر بثمانية من مضخمات الإشارة عالية الأداء، تختص كل منها في تعزيز إشارة نطاق ترددي معيّن، ما يسمح للجزء الواحد من الراوتر ببث شبكة لاسلكية بنطاق 3000 قدم مربعة. ويمكن للمستخدمين الربط بين جزءي الراوتر الذكي لبث شبكة تداخلية تغطي إشارتها مساحة 6.000 قدم مربعة. وبفضل تصميمه المخصص للعائلات الكبيرة، يتميز الراوتر بالقدرة على ربط 250 جهازا متصلا في وقت واحد، من الحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ومكبرات الصوت الذكية، ويوفر اتصالاً مستقراً لجميع أفراد الأسرة، سواء عند إجراء المكالمات الجماعية أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أو ممارسة الألعاب الإلكترونية.

فوائد الشبكة التداخلية



يدعم راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7، بفضل نظام التشغيل +HarmonyOS Mesh، الشبكات السريعة ثلاثية النطاق، والتي تعمل على جمع النطاقات لتشكيل شبكة متداخلة، ما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من السرعة النظرية الفائقة، من خلال تعزيز استخدام النطاق الترددي والاستفادة من إنتاجيته إلى أقصى درجة ممكنة. ولا تقتصر فائدة النظام على توفير سرعات اتصال استثنائية، بل يعزز أيضاً كفاءة عمل الشبكة بنسبة 17%.

كما يوفر نظام التشغيل +HarmonyOS Mesh ميزة التجوال فائق السلاسة Super Seamless Roaming، التي تدعم ثماني تقنيات تجوال لخفض تأخير التحويل للتجوال إلى حدود 50 ميلي ثانية، الأمر الذي يمنح المستخدمين حرية التنقل في أرجاء منزلهم حاملين أجهزتهم المتصلة بالإنترنت دون التأثير على جودة الاتصال بالشبكة.

ويتمتع الراوتر بخاصية موازنة الأعباء Load Balancing لتحويل كثافة الاتصالات من القناة عالية السرعة إلى النطاقات الترددية الأخرى للحد من ازدحام الشبكة. ويوفر الراوتر للهواتف المحمولة معاملة تفضيلية خاصة، فيمنحها أولوية استخدام نطاق 5 جيجاهرتز عالي السرعة لتعزيز استقرار الاتصال واستقبال الإشارة، بهدف تقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

طرق أكثر ذكاءً للإعداد والاتصال والإدارة



يتميز راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7 بسهولة التركيب والإعداد، ولا يتطلب أية خبرة تقنية لإعداد الشبكة. ولا يتعين على المستخدمين سوى وصل الراوتر بمصدر طاقة واتباع التعليمات المتوفرة على تطبيق HUAWEI AI Life لإعداد شبكتهم المنزلية. كما تم تزويد الراوتر بأربعة منافذ شبكات LAN وWAN تكيفية بسرعة اتصال من فئة الجيجابت، ما يسمح للمستخدم بوصل كابلات اتصال إيثرنت بأيّ منفذ من منافذ شبكات LAN وWAN أثناء عملية الإعداد.

ويوفر الراوتر سهولة وسلاسة مماثلة لاتصال الهواتف الذكية، حيث يدعم خاصية اتصال المدى القريب (NFC)، فيتيح للمستخدمين إمكانية وصل الهاتف الذكي العامل بنظام أندرويد بلمسة واحدة. وتبرز أهمية هذه الميزة في منحها المستخدمين القدرة على توفير الاتصال بالشبكة اللاسلكية لضيوفهم من غير الحاجة إلى مشاركتهم كلمة مرور الشبكة.

HUAWEI Wifi Mesh 7 ويقدم تطبيق HUAWEI AI Life مجموعة كبيرة من أدوات إدارة الشبكات، مثل ميزة التشخيص الذكي التي تمكّن المستخدمين من التعرف على مشكلات وأعطال الشبكة بسهولة. ويوفر التطبيق للمستخدمين القدرة على مشاهدة خريطة حرارية مصوّرة لمناطق تغطية الشبكة، لمساعدتهم في اختيار المكان المناسب لوضع الراوتر، والتخلص من المناطق التي لا يصلها بث الشبكة.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة كاملة بالأجهزة المتصلة بالراوتر عن طريق التطبيق، ما يتيح لهم القدرة على فصل أي جهاز غير مرغوب أو غير معروف عن الشبكة. كما يستفيد الأهالي من إعدادات الرقابة الأبوية المدمجة مع الراوتر لتحديد فترات الاتصال وتقييد المحتوى المعروض لأطفالهم، لمنع تعرضهم إلى محتوى لا يناسب أعمارهم.

راوتر HUAWEI WiFi Mesh 3



تم تزويد راوتر HUAWEI WiFi Mesh 3 بنظام الحماية HUAWEI HomeSecTM، وخاصية التوافق مع تطبيق HUAWEI AI Life لتوفير تغطية بصرية للإشارة والكشف عن أعطال الشبكة، إلى جانب عملية إعداد بسيطة من ثلاث خطوات، مدعومة بميزة الاتصال بلمسة واحدة، لتسمح للأجهزة العاملة بنظام أندرويد بالاتصال بالشبكة بضغطة واحدة. ويدعم الراوتر نظام التشغيل +HarmonyOS Mesh، ويوفر تغطية منزلية كاملة بشبكة Wi-Fi 6 plus لسهولة استخدام أكبر.

راوتر HUAWEI WiFi AX2



يتمتع راوتر شبكة Wi-Fi 6 الذكي، HUAWEI WiFi AX2، بإنتاجية عالية وقدرات كبيرة تساعد في توفير بث فيديو سلس وعالي الدقة، وتقديم تجربة تفاعلية أكثر لممارسة الألعاب الإلكترونية وغيرها من الميزات. ويعتمد الراوتر على نظام التشغيل +HarmonyOS Mesh ليسمح للمستخدمين بالربط بسهولة بين عدة أجزاء من الراوتر لتحسين تغطية الشبكة اللاسلكية في المنزل. فيما تضمن ميزة التجوال فائق السلاسة Super Seamless Roaming تحولاً سلساً ومنخفض التأخير للتجوال، لتوفير تجربة اتصال دون انقطاع بالشبكة اللاسلكية. وإلى جانب السرعة الكبيرة والتغطية الواسعة للشبكة اللاسلكية، يتوافق الراوتر الجديد مع تطبيق HUAWEI AI Life، الذي يمنح المستخدمين وصولاً إلى مجموعة كبيرة من الأدوات الذكية لإدارة شبكاتهم المنزلية. كما يتضمن نظام الحماية ™Huawei HomeSec، الذي يعمل على حماية خصوصية بيانات المستخدم، ويحصر الاتصال بالإنترنت بالمستخدمين الحاصلين على إذن الوصول.

الاستمتاع بالأمان والخصوصية في كل منزل تتجاوز متطلبات المستهلكين اليوم من الراوتر المنزلي توفير سرعة اتصال كبيرة فحسب، إذ يرغبون بدعم مجموعة من الميزات الأمنية التي تساهم في حماية عائلاتهم من المخاطر المحتملة للإنترنت. وتؤمن راوترات هواوي الجديدة حماية وخصوصية كاملة لجميع الأجهزة المتصلة في المنزل بالاعتماد على دعم نظام الحماية ™HUAWEI HomeSec، الذي يوفر حماية شاملة من الهجمات الخبيثة والفايروسات بالاعتماد على جدار حماية للشبكة المحلية LAN المقاوم لهجمات القوة العمياء Anti-Brute Force. كما يعتمد على أحدث معايير التشفير والمصادقة للوصول المحمي للشبكات اللاسلكية WPA3، لتوفير المزيد من الحماية للأجهزة المتصلة.

السعر والتوافر: أجهزة توجيه Wi-Fi الذكية وعالية السرعة والموثوقة والآمنة متوفرة جميعها في المملكة العربية السعودية: يبدأ سعر HUAWEI WiFi Mesh 3 من 1199 ريالا، وسعر HUAWEI WiFi Mesh 7 1999 ريالا سعوديا، وHUAWEI WiFi AX2 209 ريال سعودي.

HUAWEI Wifi Mesh 7 ###