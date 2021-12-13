كجزء من خطة مجموعة اللولو في التوسع عالميا، رائدة تجارة التجزئة في الشرق الأوسط افتتحت أحدث فروع لولو هايبرماركت في الرياض. الفرع رقم 24 لشركة لولو هايبرماركت تم افتتاحه رسميًا من قبل المهندس عدنان محمد الشرقي، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، ماجد الغانم، والدكتور أوصوف سيد سفير الهند في المملكة العربية السعودية وبحضور السيد يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو العالمية وعدد من الحضور.

ويقع الفرع في طريق علي بن أبي طالب في الرياض، ومساحة الهايبرماركت الكلية 150.000 قدم مربع وسيكون مكانا لمجموعة كبيرة من المنتجات العالمية، مثل الأغذية، الأزياء، ومستلزمات الحياة العصرية من مستلزمات البقالة والأغذية الطازجة والصحة والجمال واحتياجات المنزل والأجهزة والمزيد أيضاً وتشكيلة هذه المنتجات التي تأتي من المصادر العالمية في اكثر من 22 بلدا مما يضمن استمرارية توفرها في المستودعات وخطوط التوريد وبأسعار منافسة.

وقال رئيس مجموعة اللولو يوسف علي: «تطور السعودية الملحوظ والبحث عن تنوع مصادر الاقتصاد تحت رؤية 2030، سنستمر في خططنا التوسعية والاستثمار ودعم التجارة في المملكة. تحية كبيرة لقادة الرؤية على نظراتهم المستقبلية لنمو الاقتصاد».

وأضاف: «نحن فخورون بالطريقة الديناميكية التي تنمو فيها لولو لتلبية تطلع العملاء واحتياجهم واليوم هناك طلب عالمي على المنتجات المتنوعة الصحية. الناس يريدون أن يعرفوا كيف نما غذاؤهم وكيف تم تحضيره من خلال توفير عدد من المنتجات الصحية والطازجة والعضوية والاستفادة من المنتجات المحلية المستوردة».

ولعبت لولو دورا هاما للغاية وضمنت الامداد المستمر بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية وسط جائحة كورونا مع الحفاظ على أعلى معايير النظافة والصحة لكل من عملائها وموظفيها وفقا للبروتوكولات. وحضر هذا الافتتاح أيضًا السيد شهيم محمد مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى والسيد حاتم المدير الإقليمي وعدد من مسؤولي لولو.