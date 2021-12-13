استمرارا لنجاحات الأندلس العقارية بتطوير مراكزها التجارية المنتشرة بالمدن الرئيسية، توّج الأندلس أخيرا بجائزة التميز للعمليات التشغيلية والمقدمة من مجلس مراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021 MECSC خلال حفل الجوائز الذي اُقيم بمدينة دبي، إثر ترشيح مشروع التحول الرقمي للمول والأداء التشغيلي، الذي يمكن الأندلس العقارية من تحليل ودراسة البيانات بشكل دقيق يساهم بتطوير أدائها بجودة وكفاءة عالية لتقديم تجربة تسوق مميزة لعملائها وأفضل الخدمات.

كما ساهمت الجائزة بتعزيز مكانة الأندلس مول الذي يعد أهم وجهات التسوق بمدينة جدة لاحتضانه أرقى العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية بما في ذلك قاعات إمباير سينما ومراكز ألعاب الأطفال، الأمر الذي يجعله الخيار الأول للمتسوقين، ويتجاوز عدد زوار المول سنوياً 13 مليون زائر.