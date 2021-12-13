سخرت stc إمكاناتها التقنية لتغطية المنفذ البري بين المملكة وسلطنة عُمان الذي تم تدشينه أخيرا بين منطقة البطحاء (الأحساء) ومنفذ أم الزمول (حد عُمان) في منطقة صحراوية ذات تضاريس خاصة يصعب العمل بها، وذلك من خلال ربط شبكة الألياف البصرية على طول الطريق، بتغطية تصل 100%.

وكدعم للمحتوى المحلي، تم التنفيذ من خلال 10 مقاولين محليين، وبأطوال تتجاوز «590» كم وبكيابل ألياف بصرية تتجاوز «630» كم، وبمعدات عددها 80 معدة ذات تقنيات عالية وبمشاركة أكثر من 1500 عامل وفني عملوا على مدار الساعة.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الكبيرة التي نفذتها stc وخلال فترة قياسية وجيزة لم تتجاوز الـ 180 يوماً، حيث تم ربط 40 برج جوال بالألياف البصرية وخدمة المنفذ البري والجهات العاملة به بأحدث التقنيات وبسرعات عالية تدعم 100 جيجا.