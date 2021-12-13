أطلق مصرف الإنماء بطاقته الائتمانية الجديدة المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية مع عروض مغرية ومنافسة ضمن سعيه في تقديم منتجات مصرفية تلبي احتياجات عملائه.

وعن البطاقة، أكد النائب الأول للرئيس التنفيذي صالح بن عبدالله الزميع على استمرار المصرف في تقديم أفضل تجربة مصرفية للعميل من خلال باقة متميزة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية. وأضاف، بطاقة الإنماء الائتمانية تحمل العديد من المميزات، حيث إنها تمكن العميل من الحصول على حد ائتماني أعلى من بطاقة الحسم الشهري الحالية، بالإضافة إلى إمكانية السداد بأقساط شهرية ميسرة عوضاً عن السداد الكلي، وأضاف، يمكن للعميل استخدام كامل الحد الائتماني لدفع مشترياته عبر أجهزة نقاط البيع أو السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي حتى 30 % من الحد الائتماني للبطاقة. كما تمكن بطاقة الإنماء الائتمانية حامليها من الدخول إلى صالات كبار الشخصيات في أكثر من 950 مطارا حول العالم مع بطاقة الإنماء الائتمانية إنفينيت أو سيغنتشر أو 25 صالة أخرى مع بطاقة الإنماء الائتمانية البلاتينية.

يذكر أن مصرف الإنماء حالياً ولفترة محدودة يقدم عرضاً خاصاً لبطاقة الإنماء الائتمانية، حيث يمكن طلبها الآن مجاناً مدى الحياة للبطاقات المصدرة حتى نهاية ديسمبر 2021 وبهامش ربح منافس يعتبر الأقل، كما أن البطاقة تتميز بسهولة التقديم ومتاحة لجميع شركاء المصرف ولا يشترط تحويل الراتب للحصول على البطاقة.