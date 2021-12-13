كرمت شركة المراعي الفائزين في الدورة الثالثة عشرة لجائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون الخليج العربي 2021، في حفل أقيم في مكة المكرمة تحت رعاية مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في فروع الجائزة الست، إذ حصل على جائزة الطبيب البيطري السعودي المتميز في مجال صحة البيئة والرقابة الغذائية الدكتور وليد بن علي الجربوع، وحصد جائزة الباحث المتميز في الطب البيطري الدكتور جمال أحمد حسين، فيما نال جائزة الطبيب البيطري المتميز لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور محمد أمير محمد الخميس من دولة الكويت، وفاز بجائزة الطبيبة البيطرية المتميزة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة تمارا حسين قبازرد، وحصد جائزة الطالب المتفوق في الطب البيطري مناصفة بين كل من الطالب عبدالله بن خالد الدوسري بكلية الطب البيطري جامعة الملك فيصل، والطالب عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز بكلية الزراعة والطب البيطري جامعة القصيم.

وقال رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي عبدالله العتيبي: «هذه الجائزة تعد إحدى اللبنات الرئيسية في دعم مهنة الطب البيطري في المملكة ودول الخليج».

وأضاف العتيبي، أن رعاية المراعي السنوية لهذه الجائزة تأتي تأكيدًا على أهميتها للمستقبل البيئي والغذائي في المملكة ودوره المحوري في تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، وستستمر رعاية هذه الجائزة وغيرها من الجوائز لتطلعنا للنتائج الإيجابية المرجوة للمجتمع ككل. فإن الفائدة المجتمعية والمصلحة الوطنية العليا دوافع تحفزنا في المراعي للمضي قدمًا في تنفيذ هذه الرعايات بحماسة وتوهج لا ينطفئان.

يذكر أن جائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون الخليج العربي كانت قد انطلقت في عام 2010 بهدف التأكيد على الدور الفاعل للطبيب البيطري في حماية الصحة العامة للثروة الحيوانية في المملكة وإظهار الوجه المشرق لمهنة الطب البيطري ودعمها.