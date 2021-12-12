كرّم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، البنك الأهلي السعودي بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي ضمن فئة القطاع الخاص 2021 لدوره الريادي في دعم العمل التطوعي وشراكته في تمكين المجتمع، وذلك بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع النسخة الأولى من الجوائز الوطنية للعمل التطوعي الذي أقيم أخيرا في الرياض، حيث قام وزير الطاقة بتسليم جائزة البنك الأهلي السعودي لرئيس الخدمات الإدارية للمجموعة بالبنك الأهلي السعودي سليمان بن عبدالعزيز العبيد، وذلك لدور البنك الفاعل في تحفيز القطاع الخاص والأفراد والجهات على المشاركة في العمل التطوعي من خلال تنفيذ مشاريع تطوع المحترفين، حيث يُعتبر البنك الأهلي السعودي أول جهة في القطاع الخاص يسخر طاقات موظفيه في بناء قدرات وتوسيع أثر القطاع غير الربحي من خلال إطلاق برنامج تطوع المحترفين، إلى جانب كونه يُعد أول جهة في القطاع الخاص يمنح موظّفيه في حالة العمل التطوّعي بما يعادل 30 ساعة عمل تطوّعية مدفوعة الأجر سنوياً. وقد ثمن وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع للقطاع غير الربحي طارق بن علي الربع عقب الحفل دور البنك الأهلي السعودي المتميز والريادي للوفاء بمسؤوليته الاجتماعية، معتبراً أن هذه الجائزة سيكون لها أثرها المباشر في تحفيز ممارسات العمل التطوعي على مستوى منظمات القطاع الخاص، من خلال التكامل مع أصحاب العلاقة لتحقيق المستهدفات الوطنية للعمل التطوعي.



من جانبه، أعرب رئيس الخدمات الإدارية للمجموعة بالبنك الأهلي السعودي سليمان بن عبدالعزيز العبيد عن اعتزاز البنك بتكريم وزير الطاقة لما يمثله ذلك من تعزيز لتنافسية العطاء، وخلق العديد من الفرص التطوعية للجهات والمتطوعين في المملكة، فضلاً عن أهمية هذه الجائزة في تحفيز دور القطاع الخاص تجاه المجتمع بما يحققه من أثر اجتماعي واقتصادي. وأضاف قائلاً إن البنك الأهلي السعودي يسعى بدوره إلى تعزيز تفاعله الإيجابي مع المجتمع المحلي، استجابة لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية، وتجسيداً لجهوده في ترسيخ القيم النبيلة والإيجابية القائمة على مفاهيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي. ومن جهتها، أشارت رئيس المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي بسمة الجوهري إلى أن البنك وانطلاقاً من دوره المجتمعي حريص على ترسيخ ثقافة التطوع بين مختلف فئات المجتمع وقطاعاته، ومواكبة الجهود الحكومية الرامية للوصول إلى مليون متطوع وتوثيق التجارب التطوعية وفقاً للمعايير العالمية الحديثة، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى حرص البنك على دعم الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات العمل التطوعي وتعظيم أثره على أفراد المجتمع والقطاعات المختلفة، إضافة إلى دفع عجلة العطاء من خلال مشاريع التطوع وتأصيل مفهوم المواطنة الصالحة والبناء الفاعل. وقد أجمعت توصيات لجنة محكّمي الجائزة التي تعد الأولى من نوعها، على أحقية البنك الأهلي السعودي بهذا الاختيار إثر دوره الرائد كشريك إستراتيجي لتمكين العمل التطوعي استناداً إلى جملة من المعايير من بينها: مبررات فكرة المشروع، ونطاقها، والابتكار، وخطة المشروع وكفاءة إدارته من حيث الموارد البشرية والمالية والشراكات، وأخيراً تقييم مخرجاته وقياس أثره المجتمعي وتوافقه مع احتياجات أصحاب المصلحة والنتائج المحققة على المستفيدين والمتطوعين، فضلاً عن انسجامه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أظهر مشروع البنك الأهلي السعودي «تطوع المحترفين» تفوقاً ملحوظاً في جودته أهّلته للحصول على هذه الجائزة.ويأتي إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمبادرة «الجائزة الوطنية للعمل التطوعي» في إطار السعي لتحفيز ممارسات العمل التطوعي بشكل جدي ومستدام، وإبراز وتكريم الممارسات التطوعية المتميزة التي ساهمت في تقديم أثر اجتماعي في أحد المجالات المجتمعية المختلفة، وتكريم القائمين عليها من المتطوعين والفرق التطوعية والجهات ذات العلاقة في القطاعات المختلفة، وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة لقطاع العمل التطوعي بالسعودية.