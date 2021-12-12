تتميز أحدث شاشة من هواوي بانحنائها ومقاس 27 بوصة ودقة 2K ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتز للاستمتاع بتجربة بصرية فريدة

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية اليوم عن إطلاق شاشة HUAWEI MateView GT مقاس 27 بوصة في السعودية، والتي تتميز بانحنائها ومقاس 27 بوصة ودقة 2K ومعدل التحديث المذهل الذي يبلغ 165 هرتز وألوانها السينمائية بنطاق تدرج لوني DCI-P3 ومعدل تباين يبلغ 4000：1. وتقدم الشاشة الجديدة المفاهيم الرائدة والابتكارات التقنية الحديثة في القطاع التي تمتاز بها أفضل الشاشات وأكثرها كفاءة.

HUAWEI MateView GT 27”

صور نابضة بالحياة

HUAWEI MateView GT مقاس 27 بوصة هي شاشة ألعاب ذات معدل تحديث عالٍ، تمتاز بأنها فائقة الانحناء وبدقة 2K ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9، إضافة إلى دقة شاشة تبلغ 2560×1440. وإلى جانب انحنائها الذي يبلغ 1500R1، تستطيع الشاشة أن تتكيف مع الألعاب والأفلام الشهيرة لتوفر تجربة ترفيهية غنية لمختلف المستخدمين.

شاشة ألعاب قوية مع معدل تحديث مذهل يبلغ 165 هرتز

كلما ارتفع معدل التحديث بالنسبة للشاشات زادت سلاسة تجربة المشاهدة. وتُحقق شاشةHUAWEI MateView GT مقاس 27 بوصة معدل تحديث مذهل يبلغ 165 هرتز بدقة2 QHD. وبالمقارنة مع الشاشات ذات معدل التحديث المنخفض، توفر هذه الشاشة أفضل إمكانات بطاقة الجرافيكس وتقضي بشكل فعال أيضاً على وميض الشاشة لتوفر تجربة لعب سلسة تُجنّب عيون المستخدم التعب.

يستطيع العملاء الحصول على المزيد من شاشة HUAWEI MateView GT مقاس 27 بوصة باستخدام ماوس HUAWEI Wireless Mouse GT والجيل الجديد من لوحة مفاتيح هواوي اللاسلكية، حيث سيمكّن هذا المزيج المثالي اللاعبين من الاستمتاع بتجارب الألعاب الغنية. وتعمل لوحة ماوس HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GT أيضاً كجهازين في واحد، فهي توفر سطحاً أملساً للتنقل السلس وشاحن للماوس عند استخدامها أو عدم تشغيلها.

الصور الحيوية والواقعية

تأتي شاشة HUAWEI MateView GT مقاس 27 بوصة بالنسبة لإعادة إنتاج الألوان مزودة بمجموعة ألوان سينمائية بنطاق DCI-P3. وتمت معايرة الشاشة بعناية وفقاً للمبادئ الاحترافية لمجموعة GT والمعايير الصارمة لتحقيق دقة ألوان ΔE