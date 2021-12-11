كشف تقرير حديث للبنك المركزي السعودي (ساما) (اطلعت «عكاظ» عليه) أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بلغت 9.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ8.8 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2020، بزيادة نسبتها 9.9%.وارتفعت الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي إلى 6 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 13.9% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، فيما تراجعت أقساط تأمين المركبات بنسبة 4.6% لتصل إلى 1.8 مليار ريال، وشهد قطاع التأمين الحماية والادخار ارتفاعا بنسبة 25.8% لتصل إلى 375 مليون ريال مقارنة بـ 298 مليون ريال.وأظهرت الإحصائية أن الدخل الصافي لشركات التأمين تراجع بنسبة 96.5% خلال الربع الماضي، ليصل إلى 10 ملايين ريال، مقارنة بدخل قيمته 295 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2020، وذلك لانخفاض الدخل من عمليات التأمين، إذ سجلت خسائر تشغيلية بقيمة 273 مليون ريال خلال الربع الثالث 2021، مقابل دخل بقيمة 62 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بينما ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 21.3% ليبلغ 283 مليون خلال الربع الثالث عام 2021 مقابل 233 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.