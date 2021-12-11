اختتمت بالعاصمة الرياض، أخيراً، فعاليات النسخة السادسة من مسابقة Devogame الطلابية، والتي تنظمها شركة ديفوتيم بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بحضور وكيل الوزارة للقدرات ووظائف المستقبل الدكتور أحمد آل ثنيان، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم العالمية المهندس أسامة الغول.

وفي مستهل الحفل، كرّم الدكتور أحمد آل ثنيان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مقدمًا لهم جوائز مالية ومعنوية لتشجيعهم على الاستمرار في الابتكار، وقد شارك في مرحلة المسابقة الأولى عبر الإنترنت أكثر من 2000 طالب من المملكة، ووصل إلى المرحلة النهائية 13 فريقاً من مختلف الجامعات السعودية، وتمحور التحدي لهذا العام حول الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

واشتمل تحدي هذا العام على 3 مراحل، حيث طلب من الطلاب في المرحلة الأولى التي جاءت تحت مسمى «مهمة عبر الإنترنت» تطبيق حل للأمن السيبراني في مجال شركات تقنيات الأعمال، أما التحدي الثاني الذي احتضنه مقر ديفوتيم فتعين فيه على الطلاب إكمال مهمة سرية مع واحد أو اثنين من أصدقائهم في الجامعة لتطوير حلول مبتكرة، فيما قام الطلاب في التحدي الأخير وضمن فرق عملهم بعرض الحلول المبتكرة التي قاموا بتطويرها.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد آل ثنيان أن المسابقة ومن خلال تزويدها الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن بالمهارات اللازمة مثل التصميم الإبداعي والحلول المبتكرة استطاعت تنمية قدراتهم الرقمية وتعظيم مردوداتهم، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تستهدف تزويد أبطال المستقبل بأدواته.

من جهته، قال المهندس أسامة الغول: «أن التطور المُبهر في المملكة منح مسابقة ديفوتيم (Devogame) فرصة للقاء أصحاب هذه المواهب، ويضمن مساعدتنا لهم في تطويرها وتنميتها وخصوصًا بعد نجاح مبادرة (Devogame) على مدار السنوات الخمس الماضية، ومشاركة أكثر من 1400 طالب سعودي في المسابقة خلال العامين الماضيين وأكثر من 2000 طالب في المرحلة الأولى من التحدي لهذه السنة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات».