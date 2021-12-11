تطلق مجموعة لولو، أكبر سلسلة هايبر ماركت في الشرق الأوسط، أكبر عروضها قبل نهاية العام لتعرض عروض المنتجات بسعر 10، 15، 20 ريالًا عبر متاجرها في السعودية بدءاً من 12 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر.

يتميز العرض الذي يستمر لمدة أسبوع بصفقات رائعة على مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل المواد الغذائية والأطعمة الطازجة والأدوات المنزلية والاحتياجات المنزلية والألعاب والإلكترونيات والملابس وغير ذلك الكثير.

استمتع بمجموعة كبيرة من المواد الغذائية لأساسيات مطبخك، مثل الأرز والزيت والتوابل والوجبات الخفيفة المعبأة والعصائر وغير ذلك الكثير.

احصل على اللحوم الطازجة المخصصة للمشاوي أو غيرها من الأطعمة المفضلة أيضًا.

إذا كنت تتنقل، فستجد مجموعة مختارة من الأطعمة الساخنة وعروض الكيك ومنتجات الأطعمة المعلبة للوجبات السريعة.

علاوة على ذلك، يسلط قسم المتاجر الكبرى الضوء على مجموعة الأزياء ونمط الحياة، والتي تضم الملابس والمواد الصحية والجمالية ولعب الأطفال والمعدات الرياضية والإكسسوارات المنزلية.

تبذل لولو هايبر ماركت باستمرار أكبر جهودها لتوفير والحفاظ على إمدادات المنتجات العالمية بأفضل الأسعار.

مع مزيج ممتاز من العروض عالية الجودة ونظام لوجستي منظم، وتظل لولو هايبر ماركت وجهة التسوق المفضلة في المملكة العربية السعودية عندما يتعلق الأمر بمجموعة أوسع من المنتجات الدولية.