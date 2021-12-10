شهد معرض القهوة والشوكولاتة الدولي بنسخته السابعة في مدينة الرياض حضور سفراء جمهورية أوغندا وجمهورية تنزانيا الاتحادية ونائب رئيس بعثة سفارة إندونيسيا في السعودية، وذلك بدءاً من أول أيام المعرض الذي فتح أبوابه للزوار في يوم الأربعاء 8 ديسبمر الجاري.

ويأتي وجود السفراء ونوابهم في المعرض بهدف إيصال تجار القهوة والشوكولاتة والمزارعين من بلدانهم بالموردين في السعودية، وذلك من خلال الأجنحة الخاصة بهم وعلى مدى 5 أيام، إذ تعد السعودية الأولى في قائمة المستهلكين على مستوى المنطقة.

كما عقد عدد من الشركات والمستثمرين اجتماعاتٍ وصفقاتٍ تجارية وشراكاتٍ استراتيجية تمت من خلال المعرض الذي وفر للمشاركين غرفاً خاصة للنقاش والتوقيع، وتم إطلاق منتجاتٍ جديدة لعلامات تجارية محلية لاقت رواجاً بين زوار المعرض وبلغ عدد المنتجات التي استعرضها المشاركون أكثر من 10 آلاف منتج.

من جانبه، أكد لـ«عكاظ» المستثمر في قطاع القهوة المهندس سعيد الزهراني، النمو الذي يشهده السوق حالياً، وأهمية المعارض التي تساهم بدورها في إيصال الشركات الأجنبية بالموردين المحليين، وتبرز أحدث ما وصل إليه السوق السعودي، إضافة إلى وجود فرص استثمارية مهمة لشباب الوطن، داعيا الجهات المنظمة إلى التواصل مع جميع الهيئات الدبلوماسية في السعودية قبل المعارض بوقت كاف لتكون لدينا مشاركات دولية فاعلة مما يثري الخبرات في السوق السعودي.

ومن جانبه، أكد مدير المركز الإعلامي لمعرض القهوة والشوكولاتة ثامر الشهراني أن إدارة المعرض أعدت برامج تدريبٍ تعاونية للقهوة المختصة كما أوجدت فرصاً وظيفية للشباب والشابات من خلال مشاركة أكثر من 300 شركة من 30 دولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى بدء «بطولة الباريستا» على مستوى المملكة، وتنوع الفعاليات لمختلف الفئات العمرية التي شملت فعالية مخصصة للأطفال.

وقال: إن المعرض في نسخته السابعة يعد بيئة جاذبة للتعريف بالثقافة السعودية لكافة مناطق المملكة من خلال مزارع البن وطريقة إعداداها لكل منطقة.

وأضاف أن المعرض في نسخته الحالية يتضمن تحديات القهوة العربية، وبطولة الباريستا السعودية، وماستر باريستا، ومقهى للأطفال، إضافة إلى منصات العازفين، وورش عمل متنوعة.