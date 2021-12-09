افتتح نائب رئيس البعثة بالسفارة الإيطالية السيد فاليريو دي باروليس مهرجان «لنتذوق الطعم الإيطالي» المدعوم من قبل السفارة الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية في لولو السعودية للأسواق الكبرى في أطياف مول، اليرموك، الرياض، وبحضور مدير لولو السعودية السيد شهيم محمد، ومسؤولي لولو، والسيد أنريكو باربيري المفوض التجاري بالسفارة الإيطالية، وكبار مسؤولي السفارة، وسيستمر المهرجان من 8 حتى 22 ديسمبر 2021.

وقال نائب رئيس البعثة الإيطالية السيد فاليريو دي باروليس: «نحن سعداء جدًا لعرض مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الإيطالية عالية الجودة خلال المهرجان للعملاء المميزين في المملكة العربية السعودية، كما نشكر مجموعة لولو على تنظيمهم لهذا المهرجان لإبراز أفضل المنتجات الإيطالية».

وتستورد «لولو» العديد من المنتجات الإيطالية الرائعة مثل الأجبان والشوكولاتة والمربى وعجينة البف باستري من علامات تجارية مشهورة والتفاح الإيطالي بأسعار خاصة، كما يسلط المهرجان الضوء على المواد الغذائية الأساسية للمطبخ الإيطالي مثل خل البلسمك وزيت الزيتون وملح البحر والمكرونة العضوية والبرجر والتوابل النباتية، بالإضافة إلى صلصة البيستو الجاهزة، وغيرها من المنتجات المميزة.

وقال السيد شهيم محمد: «يتمتع المطبخ الإيطالي بشعبية عالمية مع العلامات التجارية الرائعة، ويسعدنا أن نعرض بعض العلامات التجارية الجديدة لتجربة تسوق رائعة للمنتجات الإيطالية».

لولو هايبرماركت.. هي سلسلة هايبرماركت وسوبرماركت رائدة ومجموعة البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط الوحيدة التي ظهرت في استطلاع ديلويت السنوي «القوى العالمية للبيع بالتجزئة ٢٠٢١» *، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. تأسست في أوائل التسعينيات، وهي موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وإندونيسيا وماليزيا وسورينام ومصر. أوجدت بداية التسعينات وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير حالياً أكثر من 217 متجرا بعدد موظفين يبلغ 57.000 موظف. ومنذ عام 2020، تتضمن خطة توسع لولو المنظمة بعناية محلات السوبرماركت ومنافذ البيع الصغيرة ومنصة التسوق عبر الإنترنت.