أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية عن إطلاق ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة، إنها ساعة الصحة واللياقة البدنية مع أطول عمر للبطارية متوفرة الآن فى المملكة العربية السعودية، وتأتي بتصميم أنيق، وعمر بطارية يصل إلى 14 يوماً، وإدارة صحية طوال اليوم، وتدريبات منضبطة وعلمية، بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة التي ستجعل حياتك أكثر سهولة. كما تتوافق الساعة الذكية مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android و iOS الأخرى.

تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بدءًا من 8 ديسمبر بسعر يبدأ من 1049 ريالاً سعودياً.

ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II بتصميم مطور تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بميزة مجموعة مراحل القمر II - Moon Phase الجديدة وهي ميزة تتواجد حصريا في الساعات الفاخرة الكلاسيكية. وتوفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة تمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. يتضمن ذلك 8 مراحل للقمر وقد كان عرض مرحلة القمر على وجه الساعة شيئاً حصري وبشكل أساسي للساعات الفاخرة.

بالإضافة إلى التحسينات الملحوظة في تصميم الساعة، تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بمظهر عصري ومتميز وترقيات شاملة من خلال شاشة فائقة الوضوح مقاس 1.43 بوصة ومواد متميزة وألوان وأنماط مختلفة من الأحزمة. تدعم الساعة الذكية الأقراص المعروضة دائمًا على الشاشة (always-on dial clock display) مستيقظة أثناء الاستخدام اليومي مع العروات البسيطة، والعدسات الكبيرة، والتصميم خفيف الوزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 تزن فقط 42.6 جم وبسمك إجمالي يبلغ 11 مم، وتزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم 35 جم وبسمك إجمالي يبلغ 10.2 مم. يمتد تطور التصميم إلى واجهة الساعة أيضا من خلال تقديم تجربة تفاعلية جديدة، تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية للتنقل بسهولة في القائمة وذلك باستخدام تصميم لوحة الشطرنج الجديد للقاذفة. كما تأتي الساعة بأنماط ملونة ويمكن تخصيصها بمجموعة متنوعة من الأحزمة.

عمر بطارية أطول تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، بينما توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم الإصدار الأصغر عمر بطارية يصل إلى 7 أيام. يضمن عمر البطارية الأطول للمستخدمين إمكانية ارتدائها طوال اليوم واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم.

إدارة صحية طوال اليوم



تقدم هواوي ترقية شاملة فى قدرات الساعة ومكونتها والتى تعزز ميزات الإدارة الصحية، مما يجعلها جهازا لمراقبة الصحة طوال اليوم وفي الوقت الفعلي وبدقة حيث يمكن للساعة متابعة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 ومعدل ضربات القلب والنوم والتوتر والإجهاد. كما يمكنكم تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين.

التدريبات المنضبطة



تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة والمطورة لمراقبة معدل ضربات القلب، والتي يمكنها قياس معدل ضربات القلب بدقة 5bpm. مما يقلل من استهلاك الطاقة ويوفر نسبة إشارة أعلى من الضوضاء. وتجمع هذه التقنية بين التصميم المريح الخاص وخوارزمية الحد من الضوضاء المحسنة لتداخل الحركة لتجنب التداخل بشكل فعال في الجري والمشي وركوب الدراجات وغيرها من الألعاب الرياضية.

يوفر تحديد المواقع GPS ثنائي النطاقي التتبع الدقيق لرياضة الجري والمشي. علاوة على ذلك، يمكنك مزامنة خطط التدريب، وستقدم الساعة إرشادات تدريبية في مراحل مختلفة. أثناء التدريب، توفر الساعة تذكيرات صوتية في الوقت الفعلي لأهداف التدريب وحالة التدريب لتحسين كفاءة التدريب. للتحقق من مدى نجاحك، يمكنك استخدام تطبيق HUAWEI Health لعرض بيانات التمرين. وسوف تظهر لك خطط تشغيل التاريخية وغيرها من المقاييس المتعلقة اللياقة البدنية. يمكنك استخدام هذا التطبيق لعرض نتائج التدريب الخاص بك. أيضا، يمكنك الحصول على تحديث خطط التدريب كل أسبوع، اعتمادا على أدائك الماضي. تقدم HUAWEI WATCH GT 3 ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و 12 تمرينًا في الهواء الطلق و 7 تدريبات في الأماكن المغلقة، لذلك هناك شيء للجميع.

ميزات مساعد حياة مريح



تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي قراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. يمكنك أيضا التحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام الساعة. وقد عززت ساعة HUAWEI WATCH GT 3 ميزات مساعد الحياة المريح لتدعم التصوير عن بعد remote shutter والرسائل التذكيرية والطقس، والمنبه، و ساعة الإيقاف، والمؤقت والعثور على هاتفي، ومساعد صوت، والمزيد.

السعر والتوافر



ستتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 في المملكة العربية السعودية من خلال متجر هواوي الرئيسي ومتجر هواوي الإلكتروني اعتبارا من 8 ديسمبر بسعر 1049 ريالاً سعودي وعرض الطلب المسبق بين 8 و15 ديسمبر والذي يتضمن مجموعة من الهدايا بقيمة 507.97 ريال سعودي وتشمل ما يلي: ميزان قياس الدهون في الجسم من HUAWEI، سماعات هواوي بلوتوث لايت للرياضة باللون الاحمر، واشتراك في HUAWEI Music لمدة 3 أشهر (للمستخدمين الجدد فقط).