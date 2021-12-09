أكد نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، أن الوقت قد حان لكي تُعجل صناعة البتروكيماويات والكيماويات في الشرق الأوسط من وتيرة تحولها لمواكبة الاتجاهات العالمية المتسارعة. وجاء ذلك أثناء الكلمة الترحيبية التي ألقاها سعادته أمام المشاركين في منتدى (جيبكا) السنوي الخامس عشر، الذي انعقد في دبي على مدى 3 أيام.

انعقد المنتدى حضورياً للمرة الأولى منذ 2019م، إذ استقطب ما يزيد على 2100 من قادة الصناعة، الذين شاركوا في مناقشة موضوع: «إعادة تعريف، وإعادة تشكيل، وإعادة ابتكار واقع الصناعة ما بعد الجائحة».

في كلمته، أوضح البنيان أنه رغم حرص الجهات المؤثرة على التكيف بسرعة مع الواقع الجديد، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لمواكبة الاتجاهات العالمية.

وقال البنيان: «لقد بدأنا الحديث عن التحول في صناعتنا منذ سنوات عدة. ولكن الوقت قد حان للاستفادة من منصة (جيبكا) لإعادة تعريف وإعادة تشكيل وإعادة ابتكار جوانب مختلفة من صناعتنا، حتى نمضي بنجاح نحو المستقبل بسرعة أكبر وبصورة أكثر ثقة وتأكيداً».

كما أوضح البنيان الدور الحيوي الذي يجب أن تؤديه صناعة الكيماويات والبتروكيماويات فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للحياد الكربوني، قائلاً: «يتطلب الاقتصاد الدائري العمل ضمن إطار تعاوني من أجل تحقيق التنمية الوطنية، ويحتاج ذلك إلى التنسيق على مستويات عدة تشمل البنية التحتية والنقل والتصنيع وإنتاج الغذاء. فمهمة إزالة الكربون وتحقيق الاقتصاد الدائري لا تقتصر على شركة واحدة أو حتى صناعة واحدة فقط، بل هي مهمة المجتمع بأسره والاقتصاد بشكل عام. لذا يجب أن يكون الحل من خلال التعاون الشامل، ليس فقط داخل صناعة الكيماويات ولكن أيضاً عبر القطاعات الصناعية المختلفة في سلسلة القيمة».

وأعلن البنيان في نهاية كلمته موافقة مجلس إدارة جيبكا على إقامة المنتدى بالتناوب بين عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، ابتداء من العام القادم إذ ستكون الوجهة القادمة للمنتدى هي العاصمة السعودية الرياض.

كما تحدث إلى المنتدى مرهف المدني، نائب الرئيس لبرنامج التحول الرقمي في (سابك)، وحسام الزامل، نائب الرئيس لسلسلة الإمدادات العالمية في (سابك)، إذ انضما إلى اللجان الرئيسة للمنتدى، واستعرضا الأفكار التي تهدف إلى الاستفادة من التقنية وزيادة مرونة سلسلة الإمدادات وتحقيق نمو جديد في عالم ما بعد الجائحة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، الذي تأسس عام 2006م، يُمثل قطاع الصناعات التحويلية للهيدروكربونات في الخليج العربي، ويُعبر عن المصالح المشتركة لأكثر من 250 شركة عضو من قطاع صناعة الكيماويات والصناعات المرتبطة بها، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 95% من الكيماويات في منطقة الخليج.