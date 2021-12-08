أعلنت أمازون اليوم أن أليكسا، العقل المدبر لأجهزة Echo ستُطرح في المملكة العربية السعودية، لتقدّم للعملاء تجربة محلية جديدة باللغة العربية، بلهجة الخليجية وخصائص مميزة جديدة صممت خصيصاً للعملاء السعوديين وعمليات دمج جديدة مع الأجهزة المتوافقة في المنزل الذكي، تقترب من مئتين من Alexa Skills.

يمكنك التحكم بأجهزة Echo من خلال صوتك، فهي جاهزة دائماً وسريعة وتغنيك عن استعمال اليدين. وأليكسا عبارة عن خدمة صوتية متصلة بالسحابة وتتلقى تحديثات الميزات الجديدة وتزداد ذكاء باستمرار، فيكفي أن تطلب وستقوم أليكسا بالإجابة على الأسئلة وتشغيل الموسيقى، وقراءة الأخبار، وتلاوة القرآن بصوت القارئ المفضل لديك، وضبط المؤقتات والمنبهات، وإعطاء النتائج الرياضية، والتحكّم في إنارة المنزل أو تكييف الهواء في المنزل والكثير غيرها. ومع التحكم الصوتي بعيد المدى في Echo، يمكنك القيام بكل ذلك في جميع أنحاء الغرفة، كل ذلك باستخدام صوتك فقط.

تقدم أليكسا في المملكة العربية تجربة محلية، بما في ذلك صوت يتحدث بلهجة عربية مع شخصية محلية ستفاجئ العملاء وتسعدهم، بفضل لفظها للكلام باللهجة المحلية ومعارف محلية وما يقرب من مئتي Alexa Skills ابتكرها مطورون سعوديون وعلامات اقليمية، بما في ذلك أنغامي والعربية و أم بي سي وسبق وكريم وفتافيت والبيك وغيرها.

وصرّح توم تايلور، نائب رئيس الأول، أمازون أليكسا: «نحن متحمسون للغاية لطرح أليكسا ومجموعة أجهزة Echo في المملكة العربية السعودية. فقد عمل الفريق بجهد لابتكار تجربة جديدة بالكامل مصممة بحرفية لعملائنا في المملكة العربية السعودية، بشكل يعكس تاريخ المملكة وتقاليدها وثقافتها العريقة، مع الاحتفاء بكينونة اللغة العربية.»

علق نواف الهوشان نائب الوزير للتكنولوجيا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية قائلاً، «تبني المملكة العربية السعودية بنية تحتية بمعايير دولية من شأنها أن تمهد الطريق لجعلها دولة رقمية رائدة وتكون من بين أفضل 20 اقتصادًا رقميًا ومركزًا للاستثمارات التقنية في المنطقة. اعتبارًا من اليوم، ستساهم أمازون أليكسا في تحقيق أهدافنا وتساعد في دفع تبني إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في المملكة.»

وصرّح من جانبه إيلي حبيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي، قائلاً: «بصفتنا المنصّة الموسيقية الرائدة في المنطقة، يسعدنا أن نتعاون مع أليكسا لمنح عملائنا الوصول إلى ملايين الأغاني والبودكاست العالمية والعربية. وباستخدام صوتهم فقط، يمكن للعملاء أن يطلبوا من أليكسا تشغيل أي أغنية من أكبر كتالوج موسيقي في المنطقة باللغة العربية، وهو أمرٌ يضيف بعداً جديداً إلى تجربة عملائنا.»

أمازون Echo - صوت دولبي ستيريو و مركز المنزل الذكي المدمج من Zigbee

Echo جهاز يتم التحكم فيه عن طريق الصوت ويغني عن استخدام اليدين مع سماعة مدمجة، وهو يجمع الصوت الراقي مركز المنزل الذكي المدمج من Zigbee. يحتوي الجهاز على مضخم صوت قياس 3 بوصات وسماعة مزدوجة ومعالجة بتقنية دولبي، وهو بالتالي يوفر ارتفاعات واضحة، ووسطاً ديناميكياً، وجهيراً عميقاً للحصول على صوت غني يتكيف تلقائياً مع أي غرفة عبر استشعار الأصوات في المكان الذي تجلس فيه.

Echo Dot وEcho Dot مع ساعة (الجيل الرابع)– تصميم مدمج وتجربة صوتية نقية ومتكاملة

يُعد جهاز Echo Dot السماعة الذكية الأكثر شهرة لدينا حول العالم، وهي تتميز بتصميم كروي مدمج ويوفر أصوات نقية وجهيراً متوازناً للحصول على تجربة صوتية متكاملة مع سماعة أمامية قوية قياس 1.6 بوصة. ويضم كل جهاز Echo مع ساعة المزايا ذاتها التي يضمها Echo Dot، فضلاً على شاشة LED بسيطة لكي تلقي نظرة على الوقت والحرارة والمؤقتات والمنبهات. ومع خاصية tap-to-snooze، تشكل هذه الأجهزة الإضافة الأنسب على أي منضدة مجاورة للسرير. وسيكون Echo Dot متاحاً باللون الرمادي الغامق والأبيض والأزرق، وسيكون Echo Dot مع ساعة متاحاً باللون الأبيض والأزرق. Echo Dot (الجيل الثالث): الجهاز الأقرب إلى متناول الجميع من مجموعة منتجاتنا هو جهاز سهل الإعداد والاستخدام، فما عليك سوى توصيل جهاز Echo Dot بالتيار الكهربائي وتشغيل تطبيق أليكسا والمباشرة بالاستخدام في غضون دقائق. ومع استخدام 4 ميكروفونات للتحكم الصوتي بعيد المدى تسمعك أليكسا في جميع أنحاء الغرفة. ومع أجهزة متوافقة مع Echo في غرف مختلفة ستملأ الأصوات جميع أنحاء منزلك.

Echo Show 5 – شاشة عرض ذكية مزودة بـ أليكسا

Echo Show 5 مجهّز بكاميرا عالية الدقة بقدرة 2 ميجابكسل. يمكنك تخصيص خاصية routine لتستيقظ على تشغيل الأضواء ومنبه يُشغل أغنيتك المفضلة. ويمكنك إلقاء نظرة على قائمة المهام أو مشاهدة الأخبار، وعرض مواقيت الصلاة، وضبط المؤقتات، وبث الموسيقى والفيديوهات، وكل ذلك باستخدام صوتك فقط.

Echo Show 8 – ا شاشة عرض ذكية عالية الدقة مزودة بـ أليكسا

جهاز Echo Show 8 مجهّز بكاميرا عريضة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل وشاشة لمسية عالية الدقة قياس 8 بوصة. وتمّ تجهيز Echo Show 8 بسمّاعات مزدوجة مدمجة لتوفير تجربة صوتية رائعة سواء كان ذلك للاستماع إلى الموسيقى من أنغامي أو Spotify أم مشاهدة البرامج التلفزيونية أو الأفلام من Prime Video وNetflix وغير ذلك.

Echo Show 10 – شاشة عرض ذكية عالية الدقة مزودة بخاصية الحركة وأليكسا

جهاز Echo Show 10 مصمم للتحرك معك، إذ ستتجه الشاشة عالية الدقة الرائعة مقاس 10 بوصات نحوك تلقائياً حتى تتمكن من التركيز على ما تشاهده على الشاشة. ويمكنك إلقاء نظرة على حال الطقس أو الأخبار، أو بث الموسيقى أو الفيديوهات، أو اتباع الوصفات، أو الاطلاع على الكاميرات المتوافقة ولعب الألعاب وغير ذلك.

أليكسا - العقل المدبر لجهاز أمازون Echo

يزداد ذكاء أليكسا باستمرار من خلال الدعم المستمر للعديد من المطوّرين حول العالم والمبتكرين لل skills،. فمع أليكسا يمكنك استخدام صوتك فقط للقيام بما يلي:

الاستماع إلى الأخبار

بإمكان أليكسا قراءة الأخبار وتقديم تحديثات مخصصة وفقاً لتفضيلاتك. ويمكنك اختيار الوكالات المفضلة لديك للحصول على الأخبار أو النتائج الرياضية، بما ذلك قناة العربية وCNBC عربية والرياضية وSports 360 وهارفرد بيزنس ريفيوالعربية وسبق وغير ذلك. ماعليك سوى القول: «أليكسا، ايش الأخبار اليوم؟» وعند الإطلاق، ستكون المحطات الإذاعية التالية متاحة: ام بي سي أف أم وراديو بانوراما أف أم، و وروتانا أف أم و UFM.

تعيين مواقيت الصلاة وتلاوة القرآن

يمكن لأليكسا تلاوة القرآن بصوت القارئ المفضل لديك من السورة أو الجزء الذي تختاره، وكل ذلك عن طريق الصوت. فما عليك سوى القول: «أليكسا، شغلي القرآن»، «أليكسا شغلي سورة الكهف». سيتمكن العملاء أيضاً من ضبط مواقيت الصلاة ما عليك سوى القول، «أليكسا، اضبطي تذكير الصلاة.» وقريباً، سيتمكن العملاء أيضاً من التحقق من التقويم الهجري.

الاستماع إلى الموسيقى في كل مكان

تقدم أليكسا تجربة سلسة في الاستماع إلى الموسيقى مع خدمات تشمل أنغامي وSpotify وغيرها. ويمكنك التحكم في الموسيقى وتشغيل ملايين الأغاني عبر القول: «أليكسا، شغلي موسيقى البوب» أو «أليكسا، تخطّي هذه الأغنية.» يمكنك أيضاً جمع عدة أجهزة Echo وجعلها متزامنة عبر إطلاق اسم على المجموعة. استيقظ على أغانيك المفضلة كل صباح، ما عليك سوى القول: «أليكسا، صحيني على موسيقى البوب.»

التحكم في منزلك الذكي

يمكنك استخدام جهاز Echo لتشغيل الإضاءة قبل النهوض من السرير أو تخفيف الإضاءة وأنت مسترخٍ على الأريكة تشاهد فيلماً. كذلك يمكنك الحرص على أمان منزلك بغنى عن استخدام اليدين مع Ring، الذي يتميز بكاميرات وأجراس للباب مع فيديو وأنظمة تنبيه متوافقة كلها مع أليكسا، مما يساعد على الحفاظ على أمن منزلك ويمنحك راحة البال. ما عليك سوى القول: «أليكسا، تفقدي غرفة الحضانة» لمشاهدة ما تسجله الكاميرا على جهاز Echo Show. وتعمل أليكسا أيضاً مع الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة التي تعرضها علامات متعددة منها Philips Hue و Xiaomiو TP Link وغيرها.

طرح الأسئلة

يمكنك طرح أسئلة على أليكسا حول مشاهير وتواريخ وأماكن وحسابات وحوارات والكثير غيرها. مثلاً، يمكنك القول: «أليكسا، متى صلاة المغرب في مكة؟»، أو «أليكسا، متى تم بناء جسر الملك فهد؟»، أو يمكنك أن تطلب من أليكسا أن تخبرك نكتة بالقول: «أليكسا، قولي لي نكتة.»

متابعة الفرق الرياضية المفضلة لديك

يمكنك أن تطلب من أليكسا أن تعطيك النتائج المباشرة أو نتائج مباريات منتهية أو أن تخبرك متى سيلعب فريقك المفضل مباراته التالية. ما عليك سوى القول: «أليكسا، كم نتيجة الهلال؟»

مصممّة لحماية خصوصيتك

صممت كل أجهزة Echo مع مستويات متعددة لحماية الخصوصية، بما في ذلك ضوابط للتحكم في الميكروفون والكاميرا، كما تتيح للعملاء التحكم الكامل في بياناتهم. يمكنك اختيار حذف التسجيلات الصوتية الخاصة بك في أليكسا بعدة طرق، عن طريق الصوت أو من خلال تطبيق أليكسا. فقط قل، «أليكسا، احذفي آخر شيء سمعتيه». يمكنك حذف تسجيلاتك الصوتية كلها مرة واحدة، أو حذف تسجيلاتك الصوتية تلقائيًا بعد ثلاثة أو ثمانية عشر شهرًا بشكل مستمر، أو اختيار عدم حفظها نهائياً. فضلاً على ذلك، تضم أجهزة Echo Show مزايا دعم سهولة الوصول يستفيد منها كل العملاء، من بينها القدرة على التفاعل مع أليكسا بواسطة اللمس عوضاً عن الصوت، ومشاهدة الترجمة النصية لردود أليكسا على شاشة الجهاز، وغير ذلك.

Skills من المطورين

عند الطرح، سيتمكن العملاء من الاستفادة من ما يقارب مئتي من الـskills المتاحة في المملكة العربية السعودية، من بينها خدمات حجز سيارات الأجرة من خلال skill كريم وصفات وإرشادات للطهو من خلال فتافيت skill، ومتابعة وصول الطلبية من خلال البيك أو دومينوز أو جاهز skill، ومعرفة الفعاليات والنشاطات الجارية من خلال Riyadh Season skill التي ابتكرتها هيئة السياحة السعودية، اللعب مع الأصدقاء«سؤال اليوم»، وخدمات الكتب المسموعة من خلال Storytel، وغير ذلك.

الأسعار والأنواع المتوفرة

ستكون كل الأجهزة التي تم الإعلان عنها اليوم متاحة على Amazon.sa. سيبدأ الشحن في الرابع عشر من ديسمبر للاحتفال بوصول أليكسا إلى المنطقة ولفترة محدودة فقط سيتوفر أي جهاز من Echo بسعر مخفض كعرض تمهيدي.

أمازون Echo Dot (الجيل الثالث): 199,99 ريال سعودي، عرض السعر عند الاطلاق 119,99 ريال سعودي، متوفر باللون الرمادي الغامق.

أمازون Echo Dot (الجيل الرابع): 239,99 ريال سعودي، عرض السعر عند الاطلاق 159,99 ريال سعودي، متوفر باللون الرمادي الغامق والأبيض والأزرق

أمازون Echo Dot (الجيل الرابع) مع ساعة: 299,99 ريال سعودي، عرض السعر عند الاطلاق 259,99 ريال سعودي، متوفر باللون الأبيض والأزرق

أمازون Echo (الجيل الرابع): 479,99 ريال سعودي، عرض السعر عند الاطلاق 319,99 ريال سعودي، متوفر باللون الرمادي الغامق والأبيض والأزرق

أمازون Echo Show 5 (الجيل الثاني):. 369,99 ريال سعودي، عرض السعر عند الاطلاق 229,99 ريال سعودي، متوفر باللون الرمادي الغامق والأبيض والأزرق

أمازون Echo Show 8 (الجيل الثاني): 579,99 ريال سعودي، عرض السعر عند الاطلاق 399,99 ريال سعودي متوفر باللون الرمادي الغامق والأبيض

أمازون Echo Show 10 (الجيل الثاني): 1199,99 ريال سعودي، عرض السعر عند الاطلاق 1099,99 ريال سعودي متوفر باللون الرمادي الغامق والأبيض