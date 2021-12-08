بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى سلطنة عمان، وقعت (سابك) مذكرة تفاهم في 6 ديسمبر 2021م مع شركة (أوكيو)، لدراسة تطوير مشروع جديد للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

تضع هذه المذكرة غير الملزمة الشروط الأولية والإرشادية لدراسة التعاون المحتمل، وتُعبّر عن نوايا الجانبين لمناقشة وتقييم جدوى المشروع.

وقع الاتفاقية إنابة عن (سابك) نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات المهندس عبدالرحمن الفقيه، الذي عقب قائلاً: «نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع (أوكيو)، فتركيزنا دائماً منصب على تطوير مبادرات التعاون وبناء العلاقات المثمرة من أجل تحقيق النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومن خلال باقة منتجاتنا العالمية المتنوعة، وكفاءاتنا التصنيعية المميزة، نحن واثقون من قدرتنا على المساعدة في دفع عجلة تطوير الصناعات التحويلية في عمان، على غرار الدور الذي نضطلع به لتمكين أهداف (رؤية 2030)».

يتضمن المشروع المقترح إنشاء وحدة تكسير بخاري على مستوى عالمي ووحدات إنتاج مشتقات الأوليفينات (الإيثيلين والبروبيلين).