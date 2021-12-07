فتح معرض جدة الدولي للسيارات أبوابه لاستقبال الزوار أمس (الاثنين) 6 ديسمبر في تمام الـ6 مساءً في جدة سوبردوم. المعرض المقام تحت رعاية وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبتنظيم شركة صلة يقدم تشكيلة متنوعة لكل من يبحث عن الجديد والفريد من أكبر وكالات السيارات في المملكة، إضافة إلى عرض حصري لسيارات تعرض لأول مرة في مدينة جدة، حيث يضم أهم السيارات السوبر رياضية في العالم مثل بوقاتي وباقاني وماكلارين وغيرها الكثير.

وتصاحب المعرض فعاليات شيقة لعشاق السيارات كحلبة الكارتنج والدرفتنج والطرق الوعرة إضافة إلى فرصة قيادة سيارة الأحلام وغيرها. ومن المثير للاهتمام أن المعرض وجميع هذه الفعاليات المقدمة هي مجانية للزوار. ويذكر أن بنك الرياض والبنك الأهلي السعودي كلاهما راع بلاتيني للمعرض حيث يقدمان خدمات مميزة للتمويل، كما أن شركة تسويق وتوزيع السيارات المحدودة وكيل كل من هافال وجي دبليو إم هي راع ذهبي، وراديو مكس إف إم هو شريك الراديو الحصري للمعرض. إضافة إلى الرعاة الإعلاميين المميزين (صحيفة عكاظ، وسعودي جازيت، وإذاعة جدة والإذاعة السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية ومجلات لايف ستايل ولطيفة وسبورت موتور وسعودي أوتو وموقع موتوري).

المعرض سيستمر لمدة 5 أيام من 6-10 ديسمبر وسيقام في جدة سوبردوم الحاصلة على رقمين قياسيين في موسوعة غينيس. حيث تبلغ مساحتها الداخلية أكثر من 34 ألف متر مربع، ومنطقة الفعاليات الخارجية ستمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، إضافة إلى مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 5000 سيارة.