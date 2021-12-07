ستعمل تاتا للخدمات الاستشارية على تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق الابتكار وتطوير المهارات الرقمية في المملكة

(TCS)

BSE: 532540, NSE: TCS

Top Employers Institute

أطلقت شركة تاتا للخدمات الاستشارية، مؤسسة خدمات وحلول الأعمال والتكنولوجيا والهندسة الرائدة عالمياً ()، مختبرا رائدا للابتكار الخاص بالنساء في الرياض، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الشركات الناشئة والجامعات لتوفير منصة للطلاب للاستكشاف والابتكار باستخدام التقنيات والتكنولوجيات الجديدة. ويساهم مختبر الابتكار الجديد، في تعزيز تطوير المهارات الرقمية ويدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وترأس حفل الافتتاح الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لشؤون صناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، وحضره كبار الشخصيات من الوزارات السعودية والهيئات شبه الحكومية، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ومديرين من كبرى شركات الخدمات المصرفية والاتصالات السعودية. وقال سومانتا روي، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمتوسط​​، في تاتا للخدمات الاستشارية: «تتميز تاتا للخدمات الاستشارية، بأنها الشريك المفضل للشركات في المملكة، في مسيرة النمو والتحول، وتتمتع بتاريخ طويل في تعزيز الابتكار والتعاون في المنطقة. ويمثل افتتاح مختبر الابتكار استمراراً لالتزام شركة تاتا للخدمات الاستشارية بدعم مبادرات بناء الدولة، وتمكين النساء العاملات والشباب في المملكة العربية السعودية». ويُشكل مختبر الابتكار الخاص بالنساء من تاتا للخدمات الاستشارية، نموذج عمل فريد من نوعه تم تطويره لخدمة احتياجات العملاء ومساعدة المجتمعات المحلية. وتضع شركة تاتا للخدمات الاستشارية، أفضل ما لديها من خبرات، لتدريب وتطوير القدرات المهنية لدى النساء السعوديات لدعمهن في متابعة تحقيق مسيرتهن المهنية ومسارهن الوظيفي وتحقيق إمكاناتهن في المملكة. ويوفر المركز فرصاً وظيفية طويلة الأمد، في مجالات التمويل والمحاسبة وعمليات الموارد البشرية وإدارة سلسلة التوريد وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية ذات الصلة ويساعد العملاء في جميع أنحاء العالم. ولقد فاز أخيرا بالجائزة البرونزية في حفل توزيع جائزة الملك خالد للاستدامة2021، لضمان معايير وممارسات الاستدامة العالمية. وحصلت تاتا للخدمات الاستشارية، على لقب «أفضل صاحب عمل» في منطقة الشرق الأوسط، بناء على تقييم مستقل يقوم به معهد كبار أرباب العمل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لست سنوات متتالية. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، فازت تاتا للخدمات الاستشارية في السعودية بجائزة «الامتياز التشغيلي الأفضل» من «مجلس القيادة العالمي». كما فازت الشركة سابقاً بثماني جوائز مهمة من مجلس عُمان للجودة العالمية.