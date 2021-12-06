أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداء من شهر ديسمبر الجاري.وكانت الوزارة قد أطلقت في شهر مايو الماضي برنامج «نطاقات المطور»، بهدف المساهمة في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.يذكر أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أصدرت عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 ريال، ثم تم رفعها لـ4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.