واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» صعوده القوي بنهاية تداولاته أمس (الأحد) للجلسة الثالثة على التوالي، واخترق المؤشر في أول تداولاته الأسبوعية حاجز 11100 نقطة، وتحديداً عند مستوى 11.142 نقطة، بارتفاع نسبته 2.39% كاسباً 260 نقطة، وواصل المؤشر ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً خلالها مكاسب بنحو 400 نقطة، ليقلص الخسائر التي تكبدها خلال الأسابيع الماضية التي تجاوزت الـ1000 نقطة.وبلغت التداولات أمس (الأحد) 6.11 مليار ريال، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات إلى 9.84 تريليون ريال، ليفصل الأسهم عن تحقيق مستوى 10 تريليونات ريال نحو 165 مليار ريال، ويحتاج السوق للصعود 1.68% للوصول إلى التريليونات العشرة.وبنهاية التداولات صعدت أسهم 197 شركة، منها 5 شركات صعدت بالنسبة القصوى وهي «بترو رابغ، زجاج، أسمنت حائل، صدر، والصقر»، فيما تراجعت أسهم 10 شركات فقط هي: «معدنية، رعاية، السعودي الفرنسي، جزيرة تكافل، أليانز إس إف، التأمين العربية، تشب، الوطنية، دراية ريت، جدوى ريت السعودية»، وسجل سهما «بحر العرب، وصدر» أعلى مستوى تاريخي لهما.