تستمر شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية في طرح منتجاتها الجديدة من الأجهزة الفائقة، وها هي اليوم تتحضّر لإطلاق ساعتها الذكية الأحدث HUAWEI WATCH GT 3 التي تتميّز بمظهرها العصري والترقيات الشاملة وتصميم الواجهة الجديد، إضافة إلى أنها تأتي مع مجموعة مراحل القمر II الجديدة، وعمر بطارية يصل إلى أسبوعين وإدارة صحية طوال اليوم، ما يعني أنّها مصمّمة لجعل الحياة أسهل وأكثر ملاءمة للمستخدمين.

مجموعة مراحل القمر II بتصميم مذهل



مع ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II، يمكن للمستخدمين بسهولة مراقبة أوقات المد والجزر وعلم الفلك وطور القمر على معاصمهم من خلال وجوه ساعة مراحل القمر - Moon Phase المختلفة، مما يساعد في سهولة الاستكشاف. سيعرض وجه الساعة أيضًا وقت شروق الشمس وغروبها كل يوم، جنبًا إلى جنب مع 8 مراحل للقمر.

تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 المبتكر مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة وتكامل التقنيات المتطورة. تمت ترقية شاشة ساعة HUAWEI WATCH GT 3 من حيث الدقة والحجم. شاشة ساعة HUAWEI WATCH GT 3 متغيّر 46mm AMOLED تبلغ 1.43 بوصة مع زيادة بنسبة 5.36 % في مساحة الشاشة. حجم الشاشة في ساعة HUAWEI WATCH GT 3 متغيّر 42 مم هو 1.32 بوصة بزيادة بنسبة 21.65 %. تتميز شاشة ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بدقة تصل إلى 466 × 466، وتحتوي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم على شاشة اتصال 326 نقطة في البوصة و HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم بكثافة بكسل تبلغ 352 نقطة في البوصة. يتم عرض جميع المحتويات لتكون أكثر تخصيصًا، بدون حبيبات ويتم تقديمها بوضوح مع كل التفاصيل للتعبير عنها في متابعة الجماليات النهائية.

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 عرض الساعة الجديد الذي يعمل دائمًا – Always on Display (AOD)، ليس فقط لتقديم تجربة ارتداء الساعات التقليدية، ولكن أيضًا لتوفير المزيد من الشخصية مع شاشة الاتصال المتنوعة. تدعم هذه الساعة الذكية أيضًا وجوه الساعة المخصصة لتجلب للمستهلكين تجربة شخصية، مع أكثر من 10000 وجه ساعة متاح للتنزيل، وتغطي وجوه الساعة الديناميكية والوظيفية وموضوعات الملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتاج قابل للدوران مع ردود فعل لمسية لأول مرة، مما يوفر للمستهلكين تجربة تفاعلية ذكية جديدة تمامًا. بنمط تموج دقيق، يوفر للمستخدمين التعرف على حركة الأصابع بدقة عالية. كما أنه يدعم التحكم بالأيدي المبللة، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الاطلاع على تمارينهم وبيانات أجسامهم في الوقت الفعلي عند السباحة. كما أن ردود الفعل الدقيقة على شكل اهتزازات فورية تخلق أيضًا تجربة محسنة لأطراف أصابع المستخدمين.

عمر بطارية يصل إلى أسبوعين

تشتهر منتجات هواوي بعمر بطاريتها الطويل، وهو اتجاه يمكن رؤيته من هواتفها الذكية وما بعدها وحتى في جميع التكرارات لسلسلة ساعات WATCH GT. تستمر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة في هذا الاتجاه، حيث تحتوي على بطارية يمكن أن تدوم حتى أسبوعين بشحنة واحدة. تدعم HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي، بينما توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم عمر بطارية طويلاً يصل إلى 7 أيام في الاستخدام العادي. يضمن عمر البطارية الأطول للمستخدمين إمكانية ارتدائها طوال اليوم واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم.

إدارة الصحة طوال اليوم

لطالما جمعت سلسلة الساعات الذكية من هواوي مجموعة واسعة من ميزات إدارة الصحة ولا تختلف ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة. توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 ميزات مراقبة مستمرة وفي الوقت الفعلي ودقيقة لـ SpO2 والنوم والتوتر لإدارة الصحة على نطاق أوسع.

تم تجهيز الساعة الذكية بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep ™ 2.0 التي يمكنها إجراء مراقبة مرحلة النوم ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي ومراقبة التنفس أثناء النوم وتقييم جودة النوم دون إزعاج المستخدم. يمكنها أيضًا اكتشاف مدة نوم المستخدم تلقائيًا وتقديم هيكل النوم الشامل للنوم والقيلولة (بما في ذلك النوم الخفيف والنوم العميق وحركة العين السريعة والاستيقاظ)، وتحديد ستة مشاكل نوم نموذجية بدقة وتقديم مئات الاقتراحات والخدمات الشخصية لتحسين جودة نوم المستخدم علميًا. علاوة على ذلك، ساعة HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا تساعدك في إدارة الإجهاد. تراقب ضغط المستخدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتعتني بصحتهم على مدار الساعة.

أضاف شامروك الحياة الصحية الجديدة - Healthy Living Shamrock العديد من الميزات الصغيرة لتلبية احتياجات المستخدمين الصحية اليومية بشكل أفضل. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًا، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك.

التدريبات المنضبطة

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مزودة بتقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة التي تم تحسينها من 4 PDs الأصلية إلى 8 PDs، من ترتيب من أربع نقاط محسّن إلى ترتيب دائري. تم تقليل تداخل فيلم Fresnel بنسبة 66% مقارنة بقناة واحدة. تم تحسين القدرة على مقاومة التداخل لمعدل ضربات القلب الديناميكي، كما تم تحسين الدقة بشكل شامل. باختصار، مع أحدث إصدار من HUAWEI TruSeen 5.0+، تم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب تمامًا، خاصة في التدريبات؛ تم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكي. يوفر تحديد المواقع GNSS ثنائي النطاق خماسي النطاق للمستخدمين أيضًا تحديد المواقع الجغرافية بدقة أكبر.

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا ميزات الصحة واللياقة الشخصية، بما في ذلك AI Running Coach. يستخدم قياس قدرة التشغيل الجديد من هواوي، وهو مؤشر القدرة على الجري (RAI)، معدل ضربات القلب، والوتيرة، وبيانات أخرى لتحليل أداء التشغيل بعد كل تدريب، وهو أمر مناسب للمستخدمين لفهم تقدم التدريب ومشاهدة التحسينات الخاصة بهم. استنادًا إلى بيانات التشغيل الشاملة والمهنية، مثل السرعة ومعدل ضربات القلب والمسافة و RAI وضغط التدريب وحمل التدريب ودرجة الاسترداد وما إلى ذلك، توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 نصائح تدريب احترافية، وتسمح للمستخدمين بترتيب كثافة التدريب ووقته وتحسين جودة التدريب.

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 ميزة مراقبة تمارين مطورة، حيث توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين و12 تمرينًا خارجيًا و7 تمارين داخلية. بغض النظر عن الرياضة التي تهتم بها، فإن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 جاهزة لمواجهة التحدي معك.

ميزات تسهل عليك يومك

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك قراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. مع تطبيق Petal Maps على متن الساعة، يمكن للمستخدمين أيضًا التنقل في طريقهم حول معصمهم بشكل صحيح. تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا وجوه الساعة لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستهلكين.

السعر والتوافر

ستتوفر ساعة HUAWEI WATCH 3 GT للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية و يمكنكم الطلب من خلال متجر HUAWEI الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين اعتبارا من 8 ديسمبر بسعر يبدأ من 1049ريالا سعوديا مع هدية قيمة تتضمن مجموعة من الهدايا بقيمة 507.97 ريال سعودي وتشمل ما يلي: ميزان قياس الدهون في الجسم من HUAWEI، سماعات هواوي بلوتوث لايت للرياضة باللون الاحمر، واشتراك في HUAWEI Music لمدة 3 أشهر (للمستخدمين الجدد فقط).