تقنية تحضير قهوة حاصلة على براءة اختراع، وقائمة اختيارات شاملة جعلتا ڤيرتو الاختيار المفضل لمحبي القهوة وتجربة وصفات جديدة منها

طرحت نسبريسو مؤخرا تسع كبسولات قهوة بنظام ڤيرتو بغية إمتاع جيل جديد من عشاق تحضير القهوة وهم ينعمون بالراحة في منازلهم. فبعد عام بلغ فيه استهلاك القهوة مستوى وصلت فيه الرغبة بتحضير القهوة في المنزل معدلات تجاوزت فيها أذواق محبي القهوة حدود تحضير القهوة في المنزل، ولم تتوقف عند تلك الحدود، بادرت نسبريسو - وانطلاقا من رغبتها في تلبية تلك الأذواق - بتقديم قائمة ڤيرتو الموسعة، والمستوحاة من المقاهي المحلية، وذلك على شكل مجموعة متنوعة من الأحجام والأساليب ووصفات تحضير القهوة لتناسب جميع تلك الأذواق، وتضمن جودة قهوة نسبريسو في كل فنجان يتم ارتشافه منها.

قائمة شاملة بخيارات النكهات وأساليب التحضير

يقول ياسر ماكس كورباتو، سفير قهوة نسبريسو للشرق الأوسط وإفريقيا «لم يعد محبو القهوة في وقتنا الحالي راضين بأسلوب واحد لتحضير القهوة في المنزل. ومن هذا المنطلق، تمّ تصميم نظام ڤيرتو ليقدم مجموعة واسعة من أساليب الاستخلاص والأحجام، وبالتأكيد مع طبقة غنية من الكريمة التي يتميز بها نظام ڤيرتو».

تقدم قائمة ڤيرتو الموسعة خمس وثلاثين خلطة قهوة تناسب جميع الأذواق، وقادرة على الإرتقاء بكل مناسبة. وهذه الأنواع تتراوح مابين الاسبريسو القوية (40 مل) ودبل اسبريسو (80 مل)، ووصفات قهوة بحجم أكبر (150 - 230مل)، وحتى القهوة من مجموعة ماستر اوريجين، ووصفات القهوة المثلجة، وخيارات القهوة المنكّهة، وطبعا القهوة بأسلوبCarafe-Pour-Over Style ( 535 مل ).

تسعة خيارات جديدة

طور خبراء نسبريسو التسعة خلطة مبتكرة من خلطات القهوة إلى جانب ماستر أوريجن لتكتمل بذلك مجموعة قهوة باريستا المنزلية التي تشهد تطورا بصورة مستمرة. ومن تلك الخيارات:

إل كافيه 40 مل

تقدم إل كافيه تجربة الاسبريسو الإيطالية الكلاسيكية، والتي هي عبارة عن توليفة قوية وغنية بمذاق مخملي سلس وروائح التحميص والحبوب ولمسة لطيفة من الخشب والكاكاو.

أورافيو 40 مل

خلطة من الأرابيكا والقليل من الروبوستا لنوتات دافئة من الحبوب والكراميل مع مرارة خفيفة وحموضة عذبة تناسب الاسبريسو.

توكانتو 40 مل

خلطة اسبريسو عصائرية عبقة من الأرابيكا القادمة من أمريكا اللاتينية بنوتات فاكهية برية معسولة ولمسة خفيفة من الخبز المحمص.

آلتيسيو ديكافينيتو 40 مل

خلطة اسبريسو منزوعة الكافيين من أصناف الأرابيكا القادمة من أمريكا اللاتينية ذات التحميص الشديد والقوام الكريمي المتكامل والغني بالنوتات المحمصة.

ماستر أوريجين بيرو أورغانيك 40 مل

حضرت هذه القهوة بعناية فائقة من قبل صغار مزارعي المرتفعات النائية في جبال الأنديز في البيرو. كما تتميز بالنكهة الفاكهية الموشاة بنوتات نباتية غضّة تتعادل فيها الحموضة الفاخرة بانسجام مع توليفة الروائح المتناقضة للحبوب الحلوة المحمّصة.

إنيتزيو 150 مل

توحي هذه القهوة القادمة من شرق أفريقيا بذلك الشعور الذي ينتابنا أيام الأحد الوادعة لما تتميز به من خلطة عصائرية غنية بنوتات الحبوب المحمصة والفاكهة البرية والتي تعد الأنسب للحظات الاسترخاء والاستجمام..

فورتادو ديكافيناتو150 مل

تعد هذه القهوة المنزوعة الكافيين الأقوى مذاقا والأكبر حجما ضمن مجموعة غران لنغو (١٥٠ مل). وهي تتميز بالقوام الكثيف ونكهة الكاكاو ونوتات الشوفان.

ميلوتزيو ديكافيناتو 230 مل

ميلوتزيو ديكافيناتو هي قهوة منزوعة الكافيين من أصناف الأرابيكا القادمة من أمريكا اللاتينية. وهي عبارة عن خلطة متوازنة وعذبة بنوتات الحبوب الشهية والحلاوة العسلية.

كاراف بور-أوفر ستايل إنتنس 535 مل

عندما لا يكون فنجان قهوة واحد كافياً، فإن قهوة Carafe Pour-Over Style المحضرة من نوتات التحميص المدخنة وطبقة كريمية شهية سوف توفي بالغرض، والتي يمكن تقديمها بحجم 535 مل، علما أن كبسولة هذه القهوة تتوافق مع ماكينة ڤيرتو نكست حصراً.

حقق مستويات جديدة من البراعة في تحضير القهوة مع ماكينة ڤيرتو نكست

تعدّ ماكينة ڤيرتو نكست من أكثر ماكينات تحضير القهوة تنوعا لأنها مصممة لتحضر مجموعة كاملة من الأحجام، وبدءاً من الاسبريسو ٤٠ مل وحتى قهوة Carafe Pour-Over Style الجديدة بحجم ٥٣٥ مل، وكل ذلك بلمسة زر واحدة. وبفضل تقنية السنترفيوجن القائمة على مبدأ التعرف على الباركود والخلط المركزي، يمكن لهذه الماكينة التعرف على مؤشرات الباركود بحسب الحرارة وكمية الماء وسرعة الدوران للحصول على كوب قهوة متميز في كل مرة، تماماً كالباريستا المحترف. صنعت 50% من ماكينة ڤيرتو نكست من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، مع غلاف خارجي مصنع بنسبة ١٠٠ %. من مواد أعيد تدويرها أيضا وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 99.5 %.

ولضمان تجربة قهوة ڤيرتو مثالية، تقدم نسبريسو مجموعة واسعة من الملحقات، بما في ذلك طقم ڤيرتو كاراف لكبسولات قهوة Carafe Pour-Over Style، ومجموعة أكواب القهوة السفرية الحافظة للحرارة، والمتوفرة الآن باللون الأخضر -الازرق - الاسودز

توجد تشكيلة قهوة ڤيرتو والماكينات والملحقات متوفرة عبر الإنترنت وفي متاجر نسبريسو ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://sa.buynespresso.com/sa_en/machines/vertuo.html