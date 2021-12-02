أعلنت سلسلة متاجر الدانوب هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عن استضافتها لفعالية «مطبخ السباق»، وذلك في فرعها بالرد سي مول، بمدينة جدة مع بطل الفورمولا- ون لمرتين ميكا هاكينن، وذلك في مبادرة لتعزيز الوعي الصحي حول كيفية الحفاظ على النظام الغذائي السليم، ويقدم «مطبخ السباق» المُدرج في تطبيق الدانوب مجموعة من الوصفات الصحية التي تشكّل جزءا هاما من النظام الغذائي المتكامل، وذلك خلال موسم الفورمولا في جدة.

أقيم الحدث بالتعاون مع تطبيق «INZDR» لعشاق سباقات السيارات في جميع أنحاء المملكة، حيث يهدف إلى إعادة تعريف تجربته للمعجبين ومنحهم محتوى حصرياً لنجوم القيادة المفضلين لديهم مثل أنواع الأنظمة الغذائية وبرامج التمرين التي يتبعها نخبة الرياضيين ومن بينهم أبطال الفورمولا. التقى الفائز في مسابقة الفورمولا المقدمة من الدانوب أونلاين ببطل الراليات الأسطوري ميكا هاكينن في جدة، من خلال منصة «لقاء وتحية» بالإضافة إلى حصوله على تذاكر لحضور لبطولة «سعودي جراند بريكس». وخلال الفعالية تذوق الحاضرون بمن فيهم عشاق الكارتينغ ومجموعة من المؤثرين في مجال اللياقة البدنية وصفات «مطبخ السباق» الصحية كما أتيح لهم أيضاً فرصة لقاء ميكا هاكينن. وبهذه المناسبة صرح السيد ماجد الطحان، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الدانوب أونلاين: «إن تناول الأطعمة الصحية الطازجة ذات الجودة العالية يساعد الأشخاص على الحفاظ على نمط حياة متوازن وأن تكون حياتهم أكثر صحة وسعادة. كما إنه لشرف لنا في الدانوب والدانوب أون لاين أن نتشارك مع بطل الرايات العالمي ميكا هاكينن للتعريف بالدور الذي يلعبه النظام الغذائي السليم في دعم أسلوب الحياة الصحي».مضيفاً أنه تتوفر في الدانوب والدانوب أون لاين مجموعة كبيرة من المنتجات العضوية الطازجة والمنتجات عالية الجودة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن «مطبخ السباق» يهدف إلى دعم العملاء في إعداد وصفاتهم بالمنزل، ما يتيح لهم الاستمتاع بطعام صحي وشهي. وعبر ميكا هاكينن، بطل العالم مرتين في الفورمولا ون ومؤسس تطبيق INZDR، عن سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية للتعريف بتطبيق INZDR ليتمكن عشاق الفورمولا السعوديين على التعرف أكثر على هذه الرياضة والوصول إلى محتوى حصري من أبطال الرايات المفضلين لديهم. كما أكد ميكا بأن إطلاق تطبيق INZDR من خلال منصة الدانوب أونلاين يعتبر المنصة المثالية للوصول إلى نسبة كبيرة من جمهور الفورمولا في المملكة والمنطقة بأكملها.=انتهى= يرجى زيارة موقع الدانوب أونلاين على موقع Danube.sa. وتحميل التطبيق من خلال النقر هنا Danube App.كما و يرجى زيارة الدانوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي على: فيسبوك انستغرام تويتر لينكدإن قم بتنزيل تطبيق INZDR هنا. عن شركة بن داود القابضة بن داود القابضة هي إحدى سلاسل متاجر التجزئة الرائدة في المملكة العربية السعودية، تمتلك ما مجموعه 76 متجراً، 52 منها هايبرماركت و24 سوبر ماركت، وتحتل جميعها مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة وتدير علامتين أساسيتين هما بن داود والدانوب. استفسارات العلاقات الإعلامية شيفون ماكارثي، رئيس قسم الاتصالات siobhan@bindawood.comهالة أحمد، مدير اتصالات Hala.ahmed@bindawood.com