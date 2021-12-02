الشقق السكنية والشقق الفاخرة التي تحظى بإقبالٍ كبيرٍ تفوز بلقب «الفائز العالمي» لعام 2021 في فئة الشقق الفندقية الفاخرة

واصل فندق هيلتون الرياض والشقق الفندقية إحراز الجوائز المرموقة مع فوزه بلقب «الفائز العالمي» عن فئة الشقق الفندقية الفاخرة خلال حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة الخامس عشر الذي أقيم مؤخراً.

وتُقام جوائز الفنادق العالمية الفاخرة كل عام بهدف إبراز التميز والاحتفاء به في هذا القطاع الهام، كما أنها تعتبر من الجوائز الرائدة في صناعة الضيافة العالمية الفاخرة مع أكثر من 100 فئة مختلفة تم التصويت عليها من قبل أكثر من 300,000 ضيف ومسافر وممثّل الصناعة.

وتعليقًا على الإنجاز الجديد، قال هانز شيلر، مدير عام فندق هيلتون الرياض والشقق الفندقية: «سعداء بهذه الجائزة العالمية التي نضيفها لمنجزات العام 2021 عن فئة الشقق الفندقية الفاخرة، وهي بلا شك تعكس التزامنا الثابت وسعينا المستمر للحفاظ على تميزنا، وتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. لقد مكنت هذه الجائزة المستقلة المسافرين في جميع أنحاء العالم من التعبير عن تقديرهم لما نقدمه من عروض فريدة وخدمة عالية الجودة لا تشوبها شائبة وأرقى الخدمات، ونشكرهم بكل امتنان وتواضع. ويعزّز هذا التكريم المميز من سمعة فندقنا كوجهة مفضّلة للإقامة الطويلة في العاصمة الرياض». ويضم فندق هيلتون الرياض والشقق الفندقية 175 شقة سكنية، وشقق ديلوكس مصمّمة بفخامة عالية، ويوفر لضيوفه مجموعة واسعة من وسائل الراحة والمرافق، بما في ذلك السبا ومركز اللياقة البدنية والمسبح الداخلي والمطاعم ومركز الأعمال ونادي الأطفال وغيرها.

يقع فندق هيلتون الرياض والشقق الفندقية في 6623 الشهداء - الطريق الدائري الشرقي، المملكة العربية السعودية، الرياض، 13241-2892. لمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى زيارة Hilton.com أو الاتصال بالرقم التالي +966-11-234-6666.