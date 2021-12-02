قطعت السماعات اللاسلكية شوطاً طويلاً في التطور خلال العقد الماضي. وأصبح من غير المنطقي استخدام السماعات السلكية لأداء المهام اليومية مثل الرد على المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى. وتتساوى جودة الصوت في السماعات اللاسلكية الحديثة مع السماعات السلكية، وتحرركم من فوضى الأسلاك الملفوفة المزعجة.

يمنح غياب الأسلاك مستوى جديداً كلياً من الفرص لتنسيق إطلالات الأزياء المذهلة مع السماعات. وترغب النساء على وجه الخصوص بالحصول على سماعات توفر أكثر من مجرد صوت جيد، حيث يرغبن أيضاً بالتصميم الفريد والبارز الذي يستطعن أن يستخدمنه للتعبير عن هويتهن. وهي ميزة صعبة التحقيق حاولت توفيرها العديد من العلامات التجارية التي تصمم السماعات. وعندما تركز السماعات في بعض الأحيان على الأناقة، نجد أنها تفشل فشلاً ذريعاً في جودة الصوت. لكن ليس بعد الآن.

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن إطلاقها لسماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick الجديدة كلياً في (اسم الدولة). وتعيد هذه السماعات الجديدة تعريف ماهية السماعات اللاسلكية عبر تصميمها الفاخر وتقنياتها المتطورة. وكانت النتيجة عبارة عن سماعات جميلة المظهر وذات صوت مذهل أيضاً. ونحن على أتم ثقة بأنها ستغير قواعد السوق وستكون بمثابة الإكسسوار التقني الأمثل في تنسيق إطلالات الأزياء لدى معظم النساء. وتضم سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick كافة المزايا التي قد ترغبون في الحصول عليها في السماعات اللاسلكية، مثل تصميم أحمر الشفاه المذهل وخاصية إلغاء الضجيج النشط مع تصميم بهيكل مفتوح والصوت الرائع الشبيه بجودة صوت الاستوديو والاتصال الذكي.

تصميم أحمر الشفاه يعبر عن الفخامة والحرفيّة

استوحي التصميم الجديد لسماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick من أحمر الشفاه ليكون لمسة مبتكرة على إطلالتكم. وأول شيء ستلاحظونه في السماعات هو التصميم المربع الفاخر لعلبة الشحن، ومزيج الأسود الغامض والذهبي الفاخر الذي يبدو رائعاً في العلبة. وسيكون من الصعب تمييزه عن أنبوب أحمر الشفاه الحقيقي إذا نظرتم إليه عندما يكون الغطاء مغلق. وتضفي السماعات الحمراء الموجودة بداخل علبتها المزيد من الجمال إلى التصميم الشامل.

تم صقل الغلاف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ يدوياً للحصول على لمسة نهائية ناعمة ومرآة تبعث على الفخامة. وتم تشكيل حواف العلبة بعناية لجعلها ناعمة الملمس. من كان ليظن أن شيئاً بسيطاً كالسماعات يمكن أن يبدو بهذه الفخامة؟ كما تمتلك العلبة صوت نقرة جميل عند الإغلاق.

طُوّر التصميم في مركز أبحاث هواوي بباريس، عاصمة الموضة في العالم، فلا عجب أنها تبدو رائعة. كما يُسهّل شكل وحجم العلبة حملها داخل حقيبة اليد، وستتناغم مع إطلالتكم وإكسسواراتكم بسلالة لا متناهية. ويمكن أن تستخدم السماعات كملحق تقني يعزز إطلالتكم البارزة.

التصميم المريح بهيكل مفتوح وخاصية إلغاء الضجيج النشطة

تأتي السماعات اللاسلكية عادةً مزودة بتقنية (إلغاء الضجيج النشطة) التي تمتلك التصميم الذي يدخل في الأذن، وذلك لأن تحقيق إلغاء الضجيج هو أمر صعب التحقيق في السماعات الأذن المفتوحة المريحة. ومع ذلك، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick مستوى ثابتاً من إلغاء الضجيج حتى مع تصميمها المفتوح المريح. وستحصلون على كافة مزايا السماعات مع خاصية إلغاء الضجيج دون سد أذنيكم.

تستفيد سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick من خاصية إلغاء الضجيج في الميكروفون المزدوج، ويحدد هذا الإعداد نوعية الضوضاء المحيطة ويمنع الضجيج من الوصول إلى أذنيكم بذكاء. كما يحدد تلقائياً أنسب مجموعة من إعدادات إلغاء الضجيج من بين أكثر من 10 مجموعات مختلفة للمستخدمين.

جودة الصوت الشبيهة بالاستوديو والراحة اللانهائية عند الارتداء

سيكون أحد الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع عند رؤيتها، ما هي جودة الصوت؟ الإجابة المختصرة رائعة. تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick بمحركات مقاس 14.3 ملم يمكنها توفير الصوت الجهير العميق والعلامات الموسيقية المرتفعة الواضحة. وتمتلك أحد أكبر السواقات في فئتها. لذلك، ستشعرون وكأن هناك مكبرات صوت موضوعة حول رأسكم.

يتأثر الصوت الفعلي الذي يسمعه الشخص أيضاً بشكل الأذن وطريقة ارتدائها، لذلك تعمل تقنية Adaptive Ear-Matching من هواوي على تعديل الصوت لتتمكنوا من الاستماع إلى موسيقاكم المفضلة بالجودة التي سجلها بها الفنان. ويمكن للمحرك تحسين طبقات الصوت الجهير وأن يضيف لمسات رائعة للترددات المنخفضة إذا كان ذلك ما تفضلونه. ومن النادر أن تتعامل السماعات مع كافة مستويات الطبقات المنخفضة والمرتفعة ببراعة مثل سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick.

يبلغ وزن سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick 4.1 جرام فقط. لذلك، من غير المرجح أن تسقط عن طريق الخطأ من الأذنين، ويمكنكم ارتداءها طوال اليوم دون أن تشعروا بشيء.

مزايا الاتصال الذكية المدعّمة بالذكاء الاصطناعي

أصبح التبديل بين الأجهزة سلساً بفضل مزايا الاتصال الصوتي الذكية. ويمكنكم الآن وصل السماعات بجهازين في نفس الوقت، وتعمل هذه الميزة على جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية، بما في ذلك Windows وAndroid وiOS. ويمكنكم باستخدام تطبيق HUAWEI AI Life التبديل بين الأجهزة بسهولة تامة.

استخدموا سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick للتحكم بكيفية الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديكم والرد على المكالمات عبر عناصر التحكم البسيطة والبديهية بالإيماءات التي يمكن استخدامها على أي من السماعتين. ويمكنكم الوصول إلى جميع عناصر التحكم الأساسية دون إخراج الهاتف من جيبكم، حيث سيؤدي النقر مرتين إلى الرد على مكالمة أو تشغيل الموسيقى. وسيؤدي الضغط لفترة طويلة على السماعة إلى التبديل بين تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة وإيقافها أو رفض المكالمات. اسحبوا للأعلى أو الأسفل لرفع مستوى الصوت أو خفضه. كما يمكنكم إضافة إيماءات التحكم المخصصة باستخدام التطبيق.

تضم سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick مزيجاً رائعاً من التصميم المميز والتقنيات المتطورة. وتم الإشادة بها من قبل الكثيرين بفضل تصميمها الأنيق والمريح وخاصية إلغاء الضجيج النشطة المتميزة وصوتها السلس والحريري والراحة في الارتداء. هذه السماعات هي الإكسسوار الأبرز والأساسي هذا الموسم.

السعر والتوافر:

ستتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds في المملكة العربية السعودية من خلال متجر HUAWEI ومتجر HUAWEI عبر الإنترنت اعتبارا من 1 ديسمبر بسعر 999 ريالاً ومع عرض طلب مسبق بين 1 و7 ديسمبر يتضمن مقياس دهون الجسم من HUAWEI بقيمة 249 ريالاً كهدية.