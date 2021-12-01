تهدف الشراكة بين «مايكروسوفت للشركات الناشئة» و«مكتب أبوظبي للاستثمار» إلى جسر الفجوة بين شركات التكنولوجيا الناشئة والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المنطقة

أعلنت مايكروسوفت اليوم فتح تطبيقات برنامج « Growth Accelerator»، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة في المملكة.

وقد تم الإعلان مسبقاً عن برنامج «GrowthX Accelerator » في شهر يناير الماضي عبر شراكة إستراتيجية كبيرة بين مايكروسوفت ومكتب أبوظبي للاستثمار بهدف تسريع فرص النمو في المنطقة أمام الشركات الناشئة. وتم تصميم برنامج GrowthX بهدف سد فجوة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة عبر ضخ الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تمكين الشركات الناشئة التي تعمل مع المؤسسات التجارية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا وتقديم الإرشاد اللازم وتوفير إمكانيات الوصول إلى الأسواق التي يحتاجون إليها من أجل تعزيز نموها في ظل الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد.

وبهذا الصدد قال روبرتو كروشي، المدير الإداري لقسم الشركات الناشئة في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: «يتطلع عملاء مايكروسوفت في جميع الصناعات بمختلف أحجامهم إلى حلول مبتكرة تمكنهم من المنافسة في ظل الاقتصاد الرقمي العالمي، وقد تم إنشاء برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة - Microsoft for Startups » بهدف دعم مبتكري هذه الحلول وتزويدهم بالتكنولوجيا والشراكات المناسبة التي يحتاجون إليها للوصول إلى أهدافهم وتحقيق النجاح. وستكون شراكتنا مع مكتب أبو ظبي للاستثمار عبر برنامج GrowthX Accelerator داعماً رئيسياً لتحقيق هذه الرؤية في المنطقة ومحركا مهماً لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال».

ووفقًا لبحث أجرته MAGNiTT، تعتبر منظومة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية الأسرع نموًا من بين المراكز الثلاثة الأولى الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد سجلت مبلغا قياسيا قدره 152 مليون دولار أمريكي في معدل التمويل خلال عام 2020.

وخلال البرنامج المخصص للشركات الناشئة «GrowthX Accelerator» ستعمل مايكروسوفت على دعم الشركات الناشئة التي تعمل مع المؤسسات التجارية في جميع أنحاء المنطقة، من خلال إتاحة الوصول إلى منظومة عملاء وشركاء مايكروسوفت، كما ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من المزايا التي توفرها أبو ظبي لشركات التكنولوجيا. ويشكّل البرنامج بيئة فعّالة للتواصل وجمع المبتكرين معًا من أجل مشاركة المعرفة والنمو، وجعلهم مستثمرين على أهبة الاستعداد، فضلا عن زيادة تفاعل الشركات في المنطقة.

وسيشمل برنامج GrowthX ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية وحضورية، بالإضافة إلى سلسلة من العروض التجريبية وعدة فعاليات لزيادة عملية التواصل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من عرض رؤيتها لأصحاب رؤوس الأموال وكذلك لعملاء مايكروسوفت الإقليميين. وفي المرحلة الأولى التي تبلغ مدتها 12 أسبوعًا، ستقوم مايكروسوفت بتوظيف 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء المنطقة لحل التحديات التي تواجهها شُركائها.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبو ظبي للاستثمار: «تعتبر الشركات الناشئة محركا أساسيا لأي اقتصاد، فهي تلعب دوراً مهماً في تحفيز الابتكار وإطلاق التقنيات الجديدة التي تحدث تأثيرًا هائلاً للجميع». وأضاف: «تركز إمارة أبوظبي على خلق بيئة حاضنة للشركات الناشئة، والعمل كمنصة انطلاق أفكار جديدة، والاستفادة القصوى من الفرص في جميع أنحاء المنطقة والتوسع على مستوى العالم. وبصفتنا الشريك المؤسس لبرنامج GrowthX Accelerator، يسعدنا العمل مع مايكروسوفت لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها أبوظبي والمنطقة، حيث سيكون لهذه الخطوة أهمية كبيرة ستساهم في دعم وتمكين المبتكرين المحليين عبر تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للتميز وتحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي الجديد».

لطلب التقديم أو لمعرفة المزيد حول برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة « GrowthX Accelerator » يمكن للشركات التي تعمل مع المؤسسات التجارية في المملكة العربية السعودية زيارة الموقع هنا.