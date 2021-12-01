أعلنت أمس (الثلاثاء) لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الشرقية القائمة الأولية للمرشحين والمترشحات لعضوية مجلس إداراتها لدورتها القادمة 1443، ودعت اللجنة في بيان أصدرته، أمس، كافة المرشحين لتقديم الاعتراضات في غضون 3 أيام من إعلان القائمة الأولية، وتضم القائمة 24 مرشحا بينهم سيدة واحدة. وأشارت اللجنة إلى أن فترة الانسحابات من الترشح مدتها 5 أيام، وتنتهي بنهاية دوام يوم الإثنين 6/‏12/‏2021.وتضم القائمة الأولية لعضوية مجلس إدارة غرفة الشرقية القادم 3 أعضاء من مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وهم: حمد محمد البوعلي، ناصر راشد الهاجري، وناصر عبد العزيز الأنصاري، فيما يلاحظ في القائمة الأولية مرشحة واحدة أغاريد إحسان فريد عبدالجواد.