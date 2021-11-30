فلاورد تحقق إنجازاً لا ينسى احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات وتسجل رقمين عالميين قياسيين من خلال تصميم أكثر عدد وأكبر كلمة من الورود في العالم في 25 نوفمبر 2021 احتفلت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي، بتحقيق إنجازها التاريخي الخاص بها أيضاً، إذ حطمت العلامة رقمين قياسيين في غينيس للأرقام القياسية عن تصميم أكبر عدد وأكبر كلمة من الورود في العالم حيث صاغت عبارة UAE 50 في فندق العنوان مونتجيميري يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2021.استغرق فريق العمل المكون من 25 من مصممي فلاورد أكثر من 6 ساعات لإكمال مهمة تجميع أكثر عدد وأكبر كلمة مصنوعين من الورود في العالم باستخدام 16 ألفا و491 وردة حمراء تحت مراقبة وإشراف فريق من الحكام من غينيس للأرقام القياسية، والذي أشرف على جميع مراحل العملية من البداية إلى النهاية، حيث بلغ ارتفاع القطعة الفنية بعد استكمالها 3.6 متر، لتشكل إضافة فريدة إلى احتفالات عام الخمسين لدولة الإمارات.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي في فلاورد، عبد العزيز باسم اللوغاني: «يعتبر تسجيل رقمين قياسيين في غينيس للأرقام القياسية هو مرآة لطموحنا في تقديم نموذج عالمي لخدماتنا، ومدى تفانينا والتزامنا بالإبداع الجماعي. ويسرنا تحقيق هذا الإنجاز الفريد بالتزامن مع الاحتفال بالعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا أن نختتم عام 2021 بتسجيل رقم قياسي في دبي لبدء فصل جديد من مسيرة النمو الاستثنائية التي نشهدها في منطقة الشرق الأوسط، حيث نسعى إلى تحقيق إنجازات أهم في العام القادم».ومن جهته، علق شادي جاد مدير تسويق أول في غينيس للأرقام القياسية: «يسرنا أن نشهد ما قدمه فريق فلاورد من شغف وإبداع وجهود لصنع تحفة فنية من الورود نجحوا من خلالها في تحطيم رقمين قياسيين عالميين في إنجازٍ يشكل دافعاً أيضاً لتجنب إهدار الورود من خلال إعادة تدوير تلك التي استُخدمت لصنع أحرف عبارة UAE 50 وأرقامها. يسرنا إعلانهم – مميزين رسمياً».وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة التي تتبعها فلاورد والتزامها بتقليل إهدار الورود، تشاركت فلاورد مع شركة تدوير لمعالجة النفايات لإعادة استخدام الورود المستخدمة في صنع القطعة الفنية وتحويلها إلى سماد كجزء من مبادرة الحفاظ على البيئة التي تقودها فلاورد.يذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت، حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.يمكنكم متابعة فلاورد على صفحات Instagram, Facebook & Twitter - لمحة عن فلاورد: تأسست فلاورد في عام 2017، لتكون المنصة المفضلة لشراء وطلب الهدايا والورود عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم طيفاً واسعاً من الورود المقطوفة منذ وقت قصير وباقةً من الإكسسوارات في جميع المناسبات. وتشتري العلامة الورود من أفضل المزارع في العالم، ثم يتولى فريق المصممين المختص تنسيقها قبل توصيلها إلى العملاء على متن الشاحنات.