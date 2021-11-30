أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية اليوم عن إطلاق منتجاتها الجديدة للمكتب الذكي ذي الأجهزة الفائقة في المملكة العربية السعودية. وتشمل الأجهزة الحواسيب المحمولة الذكية بدقة 2.5K ذات الأداء العالي HUAWEI MateBook 14s وHUAWEI MateBook 13s، والشاشة الجديدة فائقة الانحناء ذات معدل التحديث العالي HUAWEI MateView GT 27”، وسماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick و ساعة HUAWEI WATCH GT 3، ومكبر صوت HUAWEI Sound Joy والمزيد. وتندرج جميع تلك المنتجات الجديدة تحت مظلة الأجهزة الفائقة لدى هواوي، مما يوفر تكاملاً سلساً كما هو موضح في مجموعة المكتب الذكي.

وفي هذا الإطار، لفت نائب رئيس الشركة السيد بيل يو في ردّه على أسئلة «عكاظ" إلى أن «الأجهزة الفائقة المختلفة التي تطرحها هواوي تضيف مستوى جديد تماما من الكفاءة والإنتاجية إلى طريقة عملنا في المكتب. من خلال تجربة المكتب الذكي لدينا، نقوم بتمكين العاملين في المكاتب بالقدرة على الاستفادة من الميزات الفريدة لجهازهم عبر منتجات أخرى. وهذا يعني أنه يمكنهم التبديل بسلاسة بين هاتفهم الذكي والكمبيوتر المحمول الخاص بهم أو استخدام شاشاتنا الكبيرة لتكون أكثر إبداعًا ومن أجل تأمين التواصل بشكل أكثر فعالية. يوفر المكتب الذكي للمستخدمين التحكم عبر الأجهزة ومشاركة قدرات الأجهزة وتدفق البيانات السلس واتصال الجهاز السهل". وأضاف: «يتم هذا كله في إطار استراتيجيتنا الأوسع "1 + 8 N" للحياة الذكية الاصطناعية السلسة، حيث: يمثل "1" مستخدمي الهواتف المحمولة؛ "8" يمثل الأجهزة اللوحية والكمبيوتر الشخصي وأجهزة الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء والشاشات الذكية، والأجهزة الصوتية الذكية ومكبرات صوت ذكية؛ و"N" يمثل أجهزة IoT.. إذاً وباختصار، نرى مكتب المستقبل على أنه مكتب يمكن للعاملين ضمنه التواصل بسلاسة والاستفادة من أنواع مختلفة من الأجهزة والخدمات التي تساعدهم على أن يكونوا إبداعيين وأن يتواصلوا بشكل أكثر فعالية».

وتابع بيل يو أن الأجهزة الفائقة توفر للمستخدمين وخصوصاً أولئك المعايشين لسيناريوهات المشاريع المتعددة القدرة على استخدام أجهزة متنوعة بسلاسة وذكاء. في حين أن هناك أجهزة ذكية في حياتنا أكثر من أي وقت مضى، ولكن التجربة التي تقدمها غالباً ما ليست ذكية. حيث تميل الأنظمة المعزولة إلى تعقيد الترابط والعمليات، مما يؤدي إلى تجربة مستعمل مجزأة، مشيرا إلى أن «تجربة الجهاز الفائق من هواوي تحلّ هذه المشكلة وذلك عبر استخدام لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للتواصل والتعاون، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر ملاءمة وسلاسة وأمانًا. يتم ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الموزعة لدمج الأجهزة المستقلة سابقا في "جهاز فائق" افتراضي حيث يمكن للخدمات والوظائف أن تتحول بسلاسة بين منتجات مختلفة».

تعاون أجهزة المكتب الذكي في مختلف السيناريوهات

صممت هواوي لسيناريو المكتب الذكي النموذجي العديد من الأجهزة لتعمل كجهاز واحد فائق، وليتم التبديل بين الاتصال السلكي واللاسلكي وبين وضع العمل ووضع الاستخدام الشخصي بسهولة.

ويقدم حاسوبا HUAWEI MateBook 14s وHUAWEI MateBook 13s الذين تم إطلاقهما حديثاً القدرات المطورة للأجهزة الفائقة مع مزايا اتصال الأجهزة المبتكرة والمناسبة لكافة السيناريوهات.

ويستطيع المستخدمون عرض محتويات شاشة جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكياً على شاشة حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول للاستمتاع بالخصائص الجديدة لميزة العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بين الحاسوب المحمول والجهاز اللوحي والتي تتوفر بثلاثة أوضاع هي: المرآة والتوسيع والتعاون. ويمكن للمستخدمين في وضع المرآة عرض شاشة حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح لهم بالعمل مباشرةً على الملفات والتعليق على المستندات أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم الجهاز اللوحي. وهناك أيضاً وضع التوسيع الذي يحوّل الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى. وأخيراً، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل بين أنظمة Windows وAndroid، مما يسمح للمستخدمين بنقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بالسحب والإفلات بكل بساطة!

وبفضل تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزة العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بين الحاسوب المحمول والجهاز اللوحي على سد الفجوة بين أنظمة تشغيل Windows وAndroid، مما يمكّن التعاون السلس بين الأجهزة المختلفة وفي كافة السيناريوهات ومشاركة الملفات والتحكم بالشاشات المتعددة.ويستطيع المستخدمون أيضاً وصل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر للمستخدمين مساحة مشاهدة غامرة، وعرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكياً على حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول. وتضم مزايا الحصول على هذه الأجهزة الثلاثة التبديل السهل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.

HUAWEI MateBook 13s وHUAWEI MateBook 14s: حاسوبان ذكيان بأداء عالي ودقة 2.5K

يعتبر جهازا HUAWEI MateBook 13s وs14، الحاسوبين المحمولين الذكيين بالأداء العالي ودقة 2.5K، إضافة جديدة لسلسلة HUAWEI MateBook المصممة لتعزيز الإنتاجية الذكية، وهما غنيًّين بمزايا سلسلة MateBook HUAWEI التي تجمع بين التصميم الرائع والأداء القوي ومزايا الجهاز الفائق والتجربة الذكية. كما يفتح الحاسوبَان آفاقاً جديدة بفضل شاشة العرض الكاملة التي تعمل باللمس بدقة 2.5K ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بالإضافة إلى معالج Intel® Core™ i7 من الجيل الحادي عشر وإمكانات الجهاز الفائق مثل تعاون الأجهزة في كافة السيناريوهات التي تمزج الإبداع بالحياة اليومية، مما يوفر تجربة جديدة وذكية في الإنتاجية.

السعر والتوافر:

يتوفر حاسوب HUAWEI MateBook 13s المحمول باللون الفضي وحاسوب HUAWEI MateBook 14s باللونين الأخضر والرمادي في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 24 نوفمبر بدءاً من 5999 ريالا سعوديا، وتشمل باقة الهدايا التي تبلغ قيمتها 2042 ريالا سعوديا: حقيبة ظهر HUAWEI CD60، HUAWEI Bluetooth Mouse Swift، MateDock 2 و.M5Pro ويستطيع المستخدمون في المملكة العربية السعودية تسجيل طلبهم المسبق من متجر هواوي عبر الإنترنت (حتى 1 ديسمبر) والاستفادة من خصم خاص بقيمة 500 ريال سعودي.

ساعة HUAWEI WATCH GT 3

كما أطلقت هواوي الجيل القادم من الساعات الذكية، ساعة HUAWEI WATCH GT 3 46 مم و42 مم من مجموعة مراحل القمر – Moonphase II. إن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 الجديدة، التي توفر تجربة مستخدم مطورة وأكثر قوة وملاءمة، أصبحت أكثر ديناميكية وذكاء. علاوة على مظهرها المألوف، والترقيات الشاملة، وتصميم الواجهة الجديدة، تأتي أيضا مع مراقبة دقيقة للصحة واللياقة البدنية مع TruSeenTM 5.0 +، وعمر البطارية لمدة 14 يوما مع تصميم جديد، وخطة تعديل ديناميكية ذكية. تعد ساعة HUAWEI WATCH GT 3 الجديدة طفرة أخرى في مجال المراقبة الصحية والتدريب العلمي. وهي مصممة لجعل الحياة أسهل وأكثر ملاءمة للمستهلكين، فضلا عن مساعدتهم على تحقيق أهداف اللياقة البدنية باستخدام البيانات العلمية. لطالما كانت مراقبة الصحة واللياقة البدنية واحدة من نقاط القوة الأساسية لأجهزة الارتداء لدينا، وهذه المرة، توفر Huawei ترقية شاملة لسلسلة GT، مع إضافة TruSeen 5.0+.

السعر والتوافر:

ستتوفر ساعة HUAWEI WATCH 3 GT في المملكة العربية السعودية من خلال متجر هواوي ومتجر هواوي الإلكتروني اعتبارا من 8 ديسمبر بسعر 1049 ريالا سعوديا وعرض الطلب المسبق بين 8 و16 ديسمبر والذي يتضمن مجموعة من الهدايا بقيمة 507.97 ريال سعودي وتشمل ما يلي: ميزان قياس الدهون في الجسم من HUAWEI، سماعات هواوي بلوتوث لايت للرياضة باللون الأحمر، واشتراك في HUAWEI Music لمدة 3 أشهر (للمستخدمين الجدد فقط).

سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick

كما أعلنت هواوي عن إطلاق سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick. تجمع سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick بشكل مثالي بين التصميم الفاخر والتكنولوجيا المتطورة، مما يوفر للمستهلكين زوجا من سماعات الأذن التي توفر مظهرا مذهلا وتجربة صوتية ممتازة.

السعر والتوافر:

ستتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds في المملكة العربية السعودية من خلال متجر HUAWEI ومتجر HUAWEI عبر الإنترنت اعتبارا من 1 ديسمبر بسعر 999 ريالا سعوديا ومع عرض طلب مسبق بين 1 و7 ديسمبر يتضمن مقياس دهون الجسم من HUAWEI بقيمة 249 ريالا كهدية.

شاشة HUAWEI MateView GT 27: شاشة فائقة الانحناء بمعدل تحديث مرتفع

تتميز شاشة 27” HUAWEI MateView GT بمعدل تحديث مذهل يبلغ 165 هرتز وانحناء يبلغ 1500R. وكونها منتج جديد في مجموعة شاشات هواوي، تستمر شاشةHUAWEI MateView GT 27” بروح الابتكار في سلسلة Mate، وترث أيضاً مزايا سلسلة GT. وتقدم الشاشة المفاهيم الرائدة والابتكارات التقنية الجديدة في القطاع، عبر تحسين القدرات الإنتاجية للأجهزة المحمولة وتوفر شاشة أفضل وأكثر حرفية وفاعلية.

وسيتمكن عشاق الألعاب الإلكترونية باستخدام ماوس HUAWEI Wireless Mouse GT اللاسلكي والجيل الجديد من لوحة مفاتيح HUAWEI اللاسلكية من الاستمتاع بتجارب اللعب المثالية براحة لا متناهية. علاوةً على ذلك، تعمل لوحة الماوس للشحن اللاسلكي HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GT كجهازين في قت واحد، الأول سطح أملس للحركة السلسة والثاني شاحن للماوس عند استخدامها أو عند توقفها. وسيتوفر الماوس ولوحة المفاتيح قريباً في المملكة العربية السعودية.

السعر والتوافر:

سيتوفر الإصدار القياسي الجديد من شاشةHUAWEI MateView GT 27” إلى جانب منتجات المكتب الذكي الأخرى في متجر هواوي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية بسعر 1699 ريالا سعوديا ومع عرض مبكر بين 9 و15 ديسمبر يتضمن استرداد نقدي قدره 200 ريال سعودي.

مكبر صوت HUAWEI Sound Joy

أطلقت هواوي أيضا أول مكبر صوت محمول HUAWEI Sound Joy وهو مكبر صوت مدمج وأنيق ومحمول مصمم للاستخدام اليومي، مما يوفر راحة مذهلة وتجارب صوتية متميزة للمستهلكين أينما ذهبوا. مع بطارية مدمجة ذات سعة كبيرة تدعم ما يصل إلى 26 ساعة من وقت اللعب ودعم الشحن السريع، فإن HUAWEI Sound Joy هو مكبر الصوت المثالي الذي سيجلب الحياة لأي حفلة في الهواء الطلق.

السعر والتوافر:

سيكون مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy متاحا في المملكة العربية السعودية من خلال متجر HUAWEI ومتجر HUAWEI عبر الإنترنت اعتبارا من 8 ديسمبر بسعر 649 ريالا سعوديا ومع عرض طلب مسبق بين 8 و15 ديسمبر يتضمن 3 أشهر اشتراك من HUAWEI Music Premium كهدية.

HUAWEI PixLab X1: طابعة مكتبية بإمكانات الجهاز الفائق

أعلنت هواوي أيضاً عن PixLab X1، أول طابعة مكتبية من العلامة، تحتوي على المزايا القوية وتدعم خصائص الجهاز الفائق. وهي طابعة ليزر يمكنها الطباعة بالأبيض والأسود فقط، وما يصل إلى 28 صفحة في الدقيقة، كما تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين. وتعمل الطابعة أيضاً كآلة تصوير وماسحة ضوئية ذكية مسطحة. ومن المتوقع أن يتم طرح الطابعة في أسواق المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

تقنية Wi-Fi 6 توفر الذكاء والسرعة العالية والموثوقية والأمان للمكاتب الصغيرة والكبيرة:

قدمت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية HUAWEI WiFi Mesh 7 وHUAWEI WiFi Mesh 3، لتوسيع مجموعة منتجاتها الخاصة بالتوجيه الشبكي. وتوفر أجهزة التوجيه الشبكية الذكية الجديدة من هواوي، والموجودة بحزمتين، سرعات اتصال Wi-Fi 6 Plus فائقة السرعة لما يصل إلى 250 جهاز ضمن نطاق 6000 قدم مربع، مما يجعلها مثالية للمكاتب الكبيرة التي تتطلب اتصال إنترنت عالي السرعة وموثوق وآمن لجميع من يعملون في الشركة ومن المنزل. ويدعم جهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 تقنية AX6600 Tri-Band التي توفر ثمانية تدفقات لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 6,600 ميجابت في الثانية1، مما يجعل البث السلس للمحتوى بجودة 8K أمراً ممكناً.

أعلنت هواوي أيضاً عن جهاز التوجيه الذكي HUAWEI WiFi AX2 Wi-Fi 6 الذي يعزز الإنتاجية والسعة المحسّنة بشكل كبير لتوفير بث الفيديو بدقة عالية وأكثر سلاسة وتجارب ألعاب أكثر استجابة عبر الإنترنت والمزيد. وتتيح للمستخدمين توصيل الوحدات المتعددة من HUAWEI WiFi AX2 بسهولة للحصول على تغطية Wi-Fi أفضل في مساحة العمل. وتضمن ميزة التجوال الفائقة والسلسة التجوال بزمن انتقال منخفض لتجربة Wi-Fi غير منقطعة. وإضافةً إلى سرعة وتغطية Wi-Fi الأفضل، يتوافق جهاز التوجيه الجديد أيضاً مع تطبيق HUAWEI AI Life، والذي يُمكّن المستخدمين من الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات الذكية لإدارة شبكاتهم المنزلية. كما أنه يأتي مع تقنية Huawei HomeSec التي تساعد على حماية خصوصية بيانات المستخدم وتضمن فقط للمستخدمين الذين يملكون حقوق الوصول الاتصال بالإنترنت.

السعر والتوافر:

أجهزة توجيه Wi-Fi الذكية وعالية السرعة والموثوقة والآمنة متوفرة جميعها في المملكة العربية السعودية: يبدأ سعر HUAWEI WiFi Mesh 3 بدءا من 1199 ريالا وسعر HUAWEI WiFi Mesh 7 بدءاً 1999 ريالا سعوديا، وسعر HUAWEI WiFi AX2 هو 209 ريال سعودي مع عرض مبكر بين 2 و9 ديسمبر والذي يتضمن مقياس وزن HUAWEI بقيمة 369 ريالا سعوديا كهدية عند شراء أي من أجهزة التوجيه