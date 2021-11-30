المجدوعي شانجان تعلن عن مشاركتها في معرض جدة الدولي للسيارات 2021

أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عن البدء في استعداداتها للمشاركة في معرض جدة الدولي للسيارات، والذي سيقام خلال الفترة من 6 الى 10 ديسمبر 2021 في «جدة سوبر دوم» الواقعة على طريق المدينة غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية شمال جدة، وتعتبر دورة معرض جدة الدولي للسيارات هذه هي الدورة الأولى التي تقام في «جدة سوبر دوم»، والتي تعلن فيه الشركة المنظمة عن انطلاق مرحلة جديدة من معرض جدة الدولي للسيارات.

وتأتي مشاركة المجدوعي شانجان في معرض جدة الدولي للسيارات انطلاقاً من سياسة الشركة في إطلاع عملائها الحاليين والمحتملين على كافة طرازات شانجان التي توفرها الشركة في أسواق المملكة العربية السعودية، كما تأتي استناداً إلى رغبة الشركة في التواصل المباشر مع عموم محبي السيارات والجمهور بشكل عام، ومستخدمي سيارات شانجان بشكل خاص للتعرف على آرائهم حول سيارات شانجان، وأيضاً حول خدمات ما بعد البيع التي توفرها الشركة، وكذلك للاطلاع على تطلعاتهم وما يتوقعون الحصول عليه من خدمات بالإضافة إلى ما توفره الشركة.

ويشار إلى أن المجدوعي شانجان تشارك في معرض جدة الدولي للسيارات بمجموعة واسعة من مختلف طرازات شانجان المتوفرة في أسواق المملكة بما في ذلك طراز " CS95"، "CS85"، "CS75 Plus"، "CS35 Plus"، "EADO Plus"، "Alsvin" وأيضا طراز "Hunter"، كما وستقوم الشركة أيضاً بعرض طرازات "UNI" المبتكرة والتي ما زالت تحت الدراسة رغبة من الشركة في تعريف المستهلك في المملكة على التطورات التقنية التي حققتها الشركة في قطاع صناعة السيارات.

وفي كلمة له حول مشاركة المجدوعي شانجان في معرض جدة الدولي للسيارات، تحدث يوسف بن علي المجدوعي، رئيس مجموعة المجدوعي القابضة، قائلاً: «لاشك بأن لمعارض السيارات دوراً مهماً في تعريف الجمهور بمجموعة كبيرة من السيارات تحت سقف واحد، حيث يسعى الكثير من وكلاء السيارات إلى جذب الجمهور إلى صالات العرض للتعرف على الطرازات الجديدة، وأيضاً لتعريفهم بالخدمات والبرامج التي توفرها الشركة لعملائها، وتأتي مشاركتنا في معرض جدة الدولي للسيارات ضمن إستراتيجيتنا لتكون أقرب ما يمكن من عملائها بشكل خاص ومن الجمهور بشكل عام، إن المشاركة في هذا المعرض يعتبر فرصة ثمينة لنا للتعرف على آراء الجمهور بسيارات شانجان وأيضاً بما نقدمه من خدمات وبرامج تسويقية وتمويلية مختلفة خدمة لهم».