نوه وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري النائب محمد عبدالحميد، بقرار السعودية بالسماح بالقدوم المباشر إليها من دول عدة من بينها مصر، إضافة لإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوماً خارجها، وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي فيها.وقال عبدالحميد: «هذا القرار سيكون له آثاره الإيجابية على دعم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، ويدعم أكثر من مليوني مصري يقيمون في المملكة، خصوصاً أن المملكة تعد من أكبر دول العالم المتواجد بها العمالة المصرية، مؤكداً أن هذا القرار لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع العاملين المصريين بالسعودية».ووجه عبدالحميد التحية والتقدير لحكومة المملكة على هذا القرار، واصفاً إياه بـ«المهم» لكونه يدعم العلاقات بين الرياض والقاهرة في مختلف المجالات، خصوصاً المجالات الاقتصادية، ويشجع الاستثمارات بين الجانبين، مشيراً إلى أن المملكة تعد من الدول الكبرى والرائدة في مجال الاستثمارات داخل مصر في شتى القطاعات.