وقعت شركة بترومين أخيرا اتفاقية شراكة مدتها 3 سنوات، لتصبح بموجبها شريكا رسميا لشركة رياضة المحركات السعودية للفترة الممتدة من 2021 حتى 2023، وتعد الجهة المسؤولة عن الترويج لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021 التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وجاء التوقيع بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ورئيس مجلس إدارة شركة بترومين عمرو الدباغ.وتعد بترومين راعيا رسميا لنادي السيارات الرياضية السعودي، وسيطلق النادي النسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 3-5 ديسمبر.ويعد النادي برنامجا حصريا يستهدف المواطنين السعوديين الذين يملكون شغفا كبيرا بالتصميم الفريد والحرفية العالية للسيارات السريعة. وتقتصر عضوية النادي على الأشخاص الذين يتلقون «دعوات حصرية» فقط، حيث سيتم تشجيع مجموعة مختارة من 30 سعوديا للانضمام إلى النادي، ويتمتع الأعضاء المؤسسون للنادي بمزايا حصرية مثل فرصة قيادة سياراتهم على حلبة كورنيش جدة خلال الأيام الأربعة لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 في جدة.