انطلقت فعاليات مهرجان الحمضيات في نسخته الأولى بمنطقة حائل أمس على أرض مركز خدمات المزارعين بالقاعد، وسط حضور كثيف من الزائرين. وأشار المشرف العام على المهرجان خالد الباتع إلى أن مهرجان الحمضيات يشتمل على العديد من الفعاليات، حيث يتم فيه عرض لمنتجات أشجار الحمضيات من مزارع منطقة حائل كافة، إضافة إلى عرض وبيع منتوجات الحمضيات بأنواعها، مبيناً أن الهدف من إطلاق هذا المهرجان يأتي بدعم من أمير المنطقة ونائبه، وذلك لتقديم الفائدة للمزارعين وصنع الفرص للمستثمرين والمهتمين من هذا التجمع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة حائل. من جانبه، نوّه مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني بما يشهده القطاع في المنطقة من دعم حكومي أثمر عن دعم الحراك والمهرجانات في المنطقة، ومنها مهرجان الحمضيات الأول في حائل، مشيراً إلى أن مهرجان الحمضيات يُعدّ أحد أهم المهرجانات الزراعية التي ستسهم في انتعاش المجال السياحي والاقتصادي تعزز وتشجع على الاستفادة من موارد وإمكانيات المزارع المختلفة. وأضاف الدكتور الحسني أن المملكة عملت في سبيل تحقيق التنمية الزراعية، وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات الزراعية من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج الطموحة الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي من خلال وضع إستراتيجية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار، ليستمر القطاع الزراعي في أداء دوره كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، ويكون مصدراً مهماً من مصادر تنويع الدخل الوطني وداعماً للأمن الغذائي في المملكة. يذكر أن المهرجان يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية بأجنحة متنوعة تعكس أنشطة وخدمات هذه الجهات ودورها في خدمة المستفيدين بتعاون مجلس الجمعيات التعاونية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت إشراف الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بمنطقة حائل.