تُوّج البنك الأهلي السعودي بجائزة البنك الأكثر ابتكاراً في منتجات تمويل التجارة لعام 2021، وذلك ضمن جوائز «أفضل بنك في السعودية» التي أعلن عنها في القمّة السنوية السعودية التاسعة للتمويل التجاري التي أقيمت أخيرا في الرياض، بحضور قادة تمويل التجارة بالمملكة، وكبار المتخصصين وصنّاع القرار والتنفيذيين والمديرين الماليين من كبرى شركات القطاع الخاص والقطاع العام بالمملكة لبحث آفاق وتوجهات تمويل التجارة ورسم ملامح منتجاتها وخدماتها للمرحلة القادمة.

وقد تسلّم الجائزة فواز بن عبد الله الثميري نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مصرفية النقد والتجارة العالمية، في حين تتركّز معاييرها في كون البنك قد ساهم في ابتكار منتجات وحلول تمويل التجارة التي تخلق قيمة إضافية تمكن العملاء من التوسع في الأنشطة التجارية محلياً وعالمياً.

وتأتي هذه الجائزة ومشاركة البنك في أوراق عمل وجلسات هذا الحدث الاقتصادي والمالي البارز، تتويجاً للدور الحيوي الذي يضطلع به في قطاع تمويل التجارة، وما يرتبط به من خدمات ومعاملات مصرفية عالمية، استنادا إلى الإمكانيات العملاقة للبنك وشبكة علاقاته الواسعة، في الوقت الذي يعتبر فيه أكبر ممول مؤسسي في المملكة العربية السعودية بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها 903 مليارات ريال، ممّا يعزز من موقعه وقدرته التنافسية، ويدفع بمساهمته في دعم التجارة المحلية.

واستعرض البنك خلال مشاركته في جلسات القمة سُبُل تعزيز المرونة وضمان استمرارية التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات دون انقطاع من خلال منتجات تمويل التجارة، حيث قدّم السيد أنجوم ميرزا رئيس تمويل التجارة في البنك الأهلي السعودي عرضاً تناول فيه رؤية البنك حيال كيفية تعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودعمها عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة، وبما يمكن بالتالي من تسهيل الدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير مساهمة المؤسسات المالية والقطاع الخاص وشراكاتهم لتحفيز المصدرين السعوديين وحركة التبادل التجاري مع الأسواق الخارجية.

كما شارك البنك في جلسة نقاش تحت عنوان: «إدارة المخاطر الناجمة عن الاحتيال»، شاركت بها رئيسة قسم العقوبات في البنك الأهلي السعودي فاتن الشهري وبحثت خلالها في التحديات التي يشهدها قطاع تمويل التجارة، والحلول الكفيلة بتجاوزها وتعزيز بيئتها الآمنة لضمان فاعليتها.

ويسعى البنك الأهلي السعودي للريادة في ابتكار المنتجات المصرفية والخدمات المدعومة بالحلول الرقمية، فضلاً عن الدعم النوعي الذي يوفره البنك لتعزيز الثقة بالصادرات السعودية بفضل الشبكة الواسعة من العلاقات المصرفية الدولية العائدة إلى البنك والموجهة لصالح تسهيل الأعمال التجارية.