ماثيوس لياو: حريصون على العمل الخيري الذي تلعب المملكة فيه دورا رياديا مهما

تواصل شركة الأغذية «ساديا» للعام الثالث على التوالي شراكتها مع البنك السعودي للإطعام «إطعام»، في دعم ومساعدة الأسر المتعففة في المملكة، بالشراكة مع أسواق التجزئة الرئيسية في المملكة، التي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر المحتاجة، حيث تسلم رئيس مجلس إدارة جمعية «إطعام» عبداللطيف الراجحي، الشهر الماضي، دعماً بقيمة نحو مليون ريال، مقدم من حملة «مع بعض الخير يكثر»، وهو ما يمثل نسبة 2.5 % من مبيعات «ساديا» لدى شركائها الإستراتيجيين في قطاع التجزئة، التي التزمت بالتبرع بها لـ«إطعام»، خلال الاتفاقية المبرمة بينهما.

وقد تسلمت «إطعام» الدعم والتي بدورها ستحرص على إيصاله على شكل وجبات وتوزيعها على الأسر المتعففة بشكل احترافي وذلك خلال حفل أقيم بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والمدير العام لشركة «ساديا» في المملكة ماثيوس لياو، وعدد من الشخصيات والمهتمين بالعمل الخيري التطوعي.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إن العمل الخيري والتطوعي ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030، وقد قطع شوطا كبيرا في المملكة بدعم وتوجيه من القيادة، وهو ما بات ملموساً على المستويات كافة. وأشاد المهندس الجبير بالتعاون بين «ساديا» و«إطعام»، الذي أثمر عنه دعم ومساعدة مئات آلاف المستفيدين، والابتكار في الوصول إليهم، داعيا إلى المحافظة على هذا التعاون بين الجانبين.