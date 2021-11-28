شارك استوديو CyberME في مسابقة «تحدي الأمن السيبراني»، التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ممثلة بمركز ذكاء، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) وتضمنت مشاركة الاستوديو بـ 4 شركات ناشئة وهي شركة Cight والمتخصصة في تقديم حل مبتكر للمشكلات التي تواجه فرق وإدارات مراكز عمليات الأمن السيبراني وتقلل الوقت اللازم للاكتشاف والرد السريع على الأنشطة الإلكترونية الخبيثة، وشركة 2Fast التي تعمل في مجال تقديم الخدمات للشركات التجارية المتوسطة والكبيرة لتأمين وتسهيل عملية المصادقة على دخول الموظفين إلى الأنظمة بطريقة تضمن عدم استخدام كلمة مرور وترفع من كفاءة تجربة العميل، وشركة Kindi التي قدمت منتج يعمل لرفع الكفاءة الأمنية خلال دورة حياة المنتج البرمجي عن طريق دمج الأمان كمسؤولية مشتركة طوال دورة الحياة التطويرية، وشركة Kensa التي قدمت حل من 4 خطوات بسيطة لاختبار وفحص تطبيقات الجوال للكشف عن أي خلل أمنى أو ثغرة من خلال اختبارات مختلفة. تأهلت هذه الشركات الأربع للمراحل النهائية في المسابقة ضمن أكثر من 115 شركة مشاركة في المسابقة.

وحول هذه المناسبة، قال م.عبدالرحمن باجابر، الرئيس التنفيذي لاستوديو CyberME، «هذه المبادرة هي نموذج فريد للدعم اللامحدود الذي يتمتع به مجال الأمن السيبراني من القيادة الحكيمة والجهة المشرعة متمثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني». وأضاف: «نفخر كوننا الاستديو الثالث عالميا والمتخصص في الأمن السيبراني، الذي نطمح لأن يكون ركيزة أساسية في توطين الصناعة السيبرانية والوصول إلى الأسواق العالمية بمنتجات سعودية».

يذكر أن CyberME Studio الذي أطلق لأول مرة في عام 2020م، هو أول استوديو استثمار جريء سعودي يبني شركات ناشئة في مجال الأمن السيبراني والثالث من نوعه حول العالم لصنع شركات ناشئة ذات مستوى عالٍ تقدم حلولاً مبتكرة لحل مشاكل حقيقية في القطاعين الحكومي والخاص. ويشرف على إنشاء هذه الشركات فريق مكون من خبراء في صناعة الأعمال، يقدمون الدعم للمؤسسين من خلال صياغة الفكرة والمفهوم، وبناء التقنية، وإعطاء التوجيه الأساسي والمنطقي للأعمال، ومن ثم توفير الدعم المالي، مما يؤدي ذلك إلى تبسيط بناء الشركة وتقصير فترة انتقالها إلى السوق وهذا يضمن نجاح شركات ذات هدف واضح، تقدم قيمة مختلفة للمستهلكين وتتمتع بجاذبية عالية للمستثمرين.

وتأتي مبادرة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضمن جهود التكامل والتعاون بين الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في بناء فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.