زار وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، دارة الملك عبدالعزيز، أمس الأول (الخميس)، حيث كان في استقباله أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وتأتي الزيارة تتويجاً للتعاون المشترك بين الجانبين في المجال التوثيقي، وإيماناً منها بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها الدارة، والمواد العلمية التي ستوفرها لها في مجال أعمال التوثيق لتاريخ الاقتصاد الوطني والوزارة، في ظل حرصها واهتمامها بدورها المحوري في مجال الاقتصاد والتخطيط.

وتجول الإبراهيم في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية، وقصر المربع التاريخي، كما اطلع على الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة في إدارة الحفظ والإتاحة، وأوعية الحفظ المختلفة لجميع أشكال المصادر التاريخية.

وبعد ذلك، عُقد اجتماع جمع وزير الاقتصاد والتخطيط وأمين عام الدارة المكلف وعدد من مسؤولي الدارة، حيث جرى استعراض مجالات متنوعة للتعاون المشترك بين الطرفين، وأساليب تنفيذ هذه الرؤى والمبادرات.