دشن «طيران أديل»، الشركة الأقوى صعوداً في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط أولى رحلاته المباشرة من جدة إلى دبي، اليوم (الخميس) 25 نوفمبر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد رحلات الشركة التي تربط المملكة بدولة الإمارات الشقيقة إلى 10 رحلات يومياً 8 رحلات من وإلى العاصمة الرياض بإضافة رحلتين جديدتين اعتباراً من 8 ديسمبر القادم بإذن الله، واثنتين تربطها مع عروس البحر الأحمر مدينة جدة في الاتجاهين.

وتسير الشركة الخط الجديد عبر الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي والصالة رقم (1) بمطار دبي الدولي، وذلك على متن أحدث طائراته الجديدة من طراز(A320neo)، والتي عززت قدرته التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة متقدمة في اقتصاديات التشغيل، حيث إنها تمتاز بهيكل يعد الأوسع ضمن فئتها ومزودة بأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، إضافة إلى مستويات عالية من الراحة خلال الأجواء من خلال تحديث شامل لمقصورة الركاب شملت المقاعد وأنظمة الإضاءة.

وقد أقيم حفل رسمي بهذه المناسبة في صالة المغادرة الدولية بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية العاملة بالمطار وكوكبة من الإعلاميين وعدد من الركاب المسافرين على متن الرحلة.

وفي بداية الحفل رحب أحمد بن عبدالكريم البراهيم خلال كلمته بالحضور، مؤكداً أن هذه المناسبة تأتي تأكيداً على نجاح الشركة من خلال افتتاح وجهات جديدة وتوسيع أسطولها وشبكة رحلاتها التي باتت تضم اليوم 15 وجهة، كما تطرق إلى تمكن الشركة حالياً من زيادة الرحلات اليومية إلى أكثر من 90 رحلة عبر أسطول حديث يتكون من 15 طائرة من طراز إيرباص «A320neo»، إلى جانب الانطلاق الدولي وتسيير رحلات دولية مباشرة من الرياض إلى دبي في يوليو الماضي والكويت في نوفمبر الجاري، وأخيراً ما نشهده اليوم من افتتاح أولى الرحلات من جدة إلى دبي.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء بطيران أديل أن ربط مطار جدة بمطار دبي وإضافة الخط الجديد على شبكة الرحلات المتنامي للشركة هو حدث مميز وامتداد للنجاحات المتتالية للشركة وتعزيز لمكانتها بأن تحظى بإقبال وصدى إيجابي من المسافرين لما تقدمه من خدمات وتوسع في شبكة الرحلات تتواكب مع التطلعات وسعيها المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم إستراتيجية قطاع الطيران الوطنية، كما تتطلع الشركة وكافة منسوبيها إلى تحقيق المزيد لدعم حركة السفر ونمو قطاع السياحة بالمملكة.

من جهته، رحب مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصا نور بالشركة وبدء تشغيل أولى رحلاتها من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مطار دبي الدولي بدولة الامارات العربية الشقيقة، مما يتيح المزيد من الخيارات للمسافرين عبر مطار المؤسس، معرباً عن اهتمامه بالتقدم الذي يشهده طيران أديل باعتباره الناقل الوطني الاقتصادي الأحدث في المملكة.

وقال نور: «يسعدنا التعاون والعمل سوياً في كل ما من شأنه خدمة المسافرين والارتقاء بخدمات النقل الجوي بهدف تحسين تجربة السفر عبر مطار الملك عبد العزيز».

وفي تصريح صحفي عقب الحفل قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم إن تدشين الرحلات الجديدة ما بين جدة ودبي، يأتي استجابة للطلب المتزايد على السفر على هذا القطاع بين البلدين الشقيقين، وخدمةً للحجاج والمعتمرين والزوار قاصدي بيت الله الحرام من خلال توفير رحلات جوية مباشرة تضمن توفير الجهد وتسهيل الإجراءات لهم سواءً في مرحلة القدوم أو المغادرة بعد أداء مناسكهم وبأسعار للرحلات وعروض منافسة، كما أن هذه الخدمات والعروض تحظى بالمتابعة الدائمة لغرض التطوير والتحسين، مؤكداً أن الشركة تتفاعل وتستمع بشكل جيد لملاحظات واقتراحات عملائها التي تتلقها مباشرة ميدانياً أو عبر منصات التواصل وحسابات الشركة الإلكتروني.

وركز البراهيم خلال حديثه للإعلاميين على أن «طيران أديل» تهتم بشكل كبير بالتكنولوجيا الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث أحرزت الشركة في هذا الصدد جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لعام 2021 عن فئة أفضل خطوط طيران في التجارة الإلكترونية، وذلك نتيجة لاعتمادها على توظيف الابتكار والإبداع في مجال الحلول الذكية التي تتماشى مع أهداف التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030، والموجهة نحو المزيد من التطوير الذي يستهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها جميع القطاعات الحكومية والأهلية وفي مقدمتها صناعة النقل الجوي وسبل تطويرها وتقدمها.

بعد ذلك تم التقاط الصور التذكارية وتسليم عدد من الهدايا وهي عبارة عن نموذج طائرة حديثة لأسطول الشركة لمدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومن ثم تم تقطيع تورتة بهذه المناسبة، وفي الختام ودع موظفو أديل المسافرين على متن الرحلة الأولى من جدة إلى دبي والتي تحمل الرقم (F3703) بباقات الورود متمنين لهم رحلة سعيدة وموفقة.