يتميز الهاتف الجديد بشاشة منحنية مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكاميرا رباعية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وشاحن فائق السرعة بقدرة 66 واط - HUAWEI SuperCharge، وميزات الجهاز الفائق - Super Device

لطالما فاجأت هواوي عشاق التكنولوجيا بابتكارات الأجهزة والبرامج التي تتفوق على المصنعين الآخرين. في حين أن بعض العلامات التجارية تقصر ميزاتها الأحدث والأكثر روعة على هواتفها الرائدة فقط، فإن هواوي تتيح إمكانية الوصول إلى بعض هذه الميزات حتى في الهواتف من الفئة المتوسطة المدى. هذا هو السبب في أن سلسلة هواتف nova من الفئة المتوسطة المدى هي واحدة من أكثر سلاسل الهواتف الذكية شهرة في الشركة وتضم 190 مليون مستخدم حول العالم.

أطلقت الشركة أخيرا إضافة أخرى إلى سلسلة هواتف nova والذي أصبح متوفرا منذ اليوم في متاجر مختارة في السوق السعودية، وهو هاتف HUAWEI nova 9 الجديد الذي أطلق عليه اسم رائد عصره وملك الكاميرات - Trendy Flagship & Camera King، وقد تم تصميمه مع مراعاة احتياجات جيل الألفية والشباب. يحب المستهلكون الشباب الهواتف التي تأتي بتصاميم مذهلة لأن الهواتف أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية. حتى أنهم يستخدمون أجهزتهم الذكية كوسيلة للتعبير عن الذات، وقد فهمت هواوي ذلك ووضعته في الاعتبار عند تصميم أحدث هواتفها. حتى أنهم قاموا بدمج بعض الميزات التي شوهدت سابقًا على الهواتف الرائدة في هذا الهاتف الجديد من الفئة المتوسطة.

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 بلون جديد مذهل يسمى Colour No. 9 تم إنشاؤه باستخدام عملية Starry Flash AG Glass الخاصة بهواوي. يُظهر السطح الزجاجي للهاتف درجات اللون الأرجواني والمزرق من زوايا مختلفة. تستجيب هذه اللوحة الزجاجية للأضواء الكاشفة بطريقة تخلق أنماطًا زاهية وملونة جميلة. في ظل الإضاءة العادية، ستظهر اللوحة كتدرج لطيف. كاميرا هاتف HUAWEI nova 9 يحتوي على تصميم Star Orbit Ring المذهل.

يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.57 بوصة تتناقص تدريجيًا على كلا الجانبين مثل الشلال مما يمنح المشاهدين تجربة غامرة. نظرًا لأنها يمكنها أن تعرض 1.07 مليار لون، ستبدو الصور نابضة بالحياة. تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 300 هرتز. كل هذه الأشياء معًا ستجعل محتوى الشاشة سلسًا وسريع الاستجابة. الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أنه بالنسبة لهاتف يحتوي على كل هذه الأشياء، إلا أنه يشعرك بالراحة عند حمله لأنه يأتي بسمك 7.77 مم فقط ووزن 175 جرامًا.

فرصة أخرى تستغلها هواوي هي الطفرة الأخيرة في مجال إنشاء المحتوى. لم يعد الناس مجرد مستهلكين للمحتوى. أصبحوا أيضا منشئي المحتوى. لذلك، يأتي هاتف HUAWEI nova 9بكاميرا مجهزة تجهيزًا جيدًا لمستهلكي الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، وبالطبع هذه ميزة كبيرة.

يحتوي الهاتف على نظام كاميرا رباعية فائقة الرؤية مدعمة بالذكاء الاصطناعي. تتكون من كاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو يمكنها التقاط الصور من عن بعد 4 سم ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. تتيح الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K. أيضًا، يمكن للكاميرا الرئيسية لهاتف HUAWEI nova 9 بدقة 50 ميجابكسل إنتاج صور أفضل في الإضاءة المنخفضة. يمكن لمستشعر صور RYYB المستخدم في الكاميرا الأساسية التقاط 40% ضوء أكثر من مستشعرات RGGB التقليدية. ميزة أخرى في الكاميرا الرئيسية هي التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر. تسمح هذه الميزة بالتبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية وتسجيل مقاطع بسلاسة داخل ملف فيديو واحد. يتيح تسجيل الفيديو مزدوج العرض للمستخدمين عرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث في وقت واحد باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية دون الحاجة إلى التحرير.

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر استجابة تحكم سلسة وسريعة. سواء كان ذلك للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني، أو الدراسة، أو الاتصال عن بُعد، أو اللعب، أو الترفيه: يوفر الهاتف الذكي الجديد تفاعلًا جديدًا تمامًا في جميع السيناريوهات يكون مباشرًا وسريعًا وسلسًا وموثوقًا.

مع هاتف HUAWEI nova 9، أصبح التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration مع الأجهزة الأخرى، مثل تلفاز HUAWEI Vision وسماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي؛ أو النقر فوق رمز HUAWEI MateBook لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات - Multi-screen Collaboration بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول أو النقر فوق رمز HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات هواوي الخاصة بهم.

مع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل HUAWEI nova 9 أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

باستخدام هاتف HUAWEI nova 9، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات ميزة MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرةً.

تزداد قوة الهواتف أكثر فأكثر، ويعتمد الناس على هواتفهم الذكية أكثر من أي وقت مضى. لذلك، هناك طلب كبير على الهواتف الذكية ذات البطاريات الأكبر. تعد بطارية هاتف HUAWEI nova 9 التي تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة ترقية مهمة. يقترن أيضًا بشاحن HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط، والذي يمكّنه إعادة شحن البطارية الفارغة إلى 100% في 38 دقيقة فقط. وعملية شحن لمدة 15 دقيقة توفر 53% طاقة بطارية.

HUAWEI nova 9 هو هاتف ذكي بسعر تنافسي بتصميم رائع، ونظام كاميرا رائد في الصناعة، وبطارية 4300 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 66 واط، وميزات اتصال متكاملة بشكل جيد تجعله ليس فقط خيارًا جذابًا لشباب جيل الألفية ولكنه يغير قواعد اللعبة في قطاع الهواتف من الفئة المتوسطة.

السعر والتوافر والعروض: يتوفر هاتف HUAWEI nova 9 في المتجر اليوم بسعر 1899 ريالا، ويأتي مع عرض بين 25 نوفمبر و1 ديسمبر 2021 ويتضمن حزمة هدايا بقيمة 189 ريالا، بما في ذلك مكبر صوت البلوتوث ومصباح طاولة الشحن اللاسلكي.

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