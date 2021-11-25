قدرت محلل الائتمان في برنامج «كفالة» عبير الحربي حجم التمويل القائم للبرنامج بما يعادل 23.7 مليار ريال، وأشارت إلى أن قيمة الكفالات بلغت 18.9 مليار ريال، استفاد منها 8.717 منشاة صغيرة ومتوسطة.وقالت خلال ندوة عقدت أمس (الأربعاء) في غرفة الشرقية: «البرنامج يقدم قيمة مضافة لمجموعة من المستفيدين، عبر تمكينهم من الحصول على قروض لتطوير الأعمال، والتمكين من النمو، وتجنب التعرض لقروض من جهات غير رسمية بتكاليف مبالغ بها، ويسهم البرنامج في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%». وشددت على ضرورة تسوية الأوضاع المالية والضمانات للمتقدمين بطلب التمويل في منصة «سمة» أو الجهات الأخرى. وأعلنت أن البرنامج كفل منذ تأسيس وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 56.5 مليار ريال، وبلغ إجمالي قيمة الكفالات 37.5 مليار ريال، واستفاد من التمويل 13.379 منشأة صغيرة ومتوسطة.وقالت إن منطقة الرياض تصدرت المناطق في قيمة الكفالات حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ووصلت قيمة كفالة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة 16.123 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بقيمة 8.948 مليار ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بقيمة 7.907 مليار ريال، ثم القصيم بمبلغ 1.220 مليار ريال.