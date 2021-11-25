أفاد تقرير بأن منظمة «أوبك» والحلفاء خارجها سوف يعقدون عدة اجتماعات في الأسبوع القادم لتحديد سياسة الإنتاج.وذكرت وكالات الأنباء العالمية، أنه سيتم عقد اجتماع يضم أعضاء «أوبك» فقط في الأول من ديسمبر، بينما ينعقد اجتماع يضم «أوبك» والحلفاء في الثاني من ديسمبر.كما من المقرر انعقاد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في 29 من نوفمبر الجاري، فيما سوف تعقد «أوبك+» اجتماع لجنة المراقبة الوزارية في الثلاثين من الشهر الجاري.