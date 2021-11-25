توقع المختص في مجال الطاقة «ستيفن شورك» أن تقفز أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام القادم 2022، تزامنا مع قرار الولايات المتحدة بسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجية لديها، بالتنسيق مع عدد من الدول كـ«الصين، والهند».وبين أن هذه الإجراءات لن تنجح في كبح الأسعار، لأن الاحتياطي النفطي الاستراتيجية لدى أي دولة لم يخصص للتلاعب بالأسعار، لكنه يختص بتعويض اضطرابات الإمدادات قصيرة الأجل وغير المتوقعة.وربط توقعاته بفصل الشتاء، وذلك في حال كان نصف الكرة الشمالي باردا في العام الحالي، وأشار أن سحب الولايات المتحدة لـ 50 مليون برميل وسحب شركائها الكمية ذاتها أيضا يعادل يوما واحدا فقط من مستوى الطلب العالمي على النفط.