ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» خلال تداولاته أمس (الأربعاء) بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 11.369 نقطة، كسب خلال الجلسة 113 نقطة، لتبلغ إجمالي مكاسب السوق في جلستين نحو 198 نقطة، بعد أن شهد المؤشر تراجعا في الجلسات الثلاث السابقة بما يعادل 662 نقطة.وبنهاية التداولات، ارتفعت أسهم 149 شركة، فيما تراجعت أسهم 42 شركة، وحافظت أسهم 13 شركة على مستوياتها السابقة دون تغيير، وتجاوزت القيمة السوقية مجددا حاجز 10.05 تريليون ريال.وساهم سهم مصرف الراجحي (الأعلى وزنا في المؤشر) في رفع «تاسي» نحو 60 نقطة، ثم سابك الزراعية بما يعادل 10 نقاط، وواصل سهم «التطويرية الغذائية» المنتقلة حديثا إلى السوق الرئيسية بالتراجع، ليفقد السهم 7% من قيمته، بعد أن تراجع أمس الأول (الثلاثاء) بالنسبة القصوى، وشهد السهم عقب انتقاله للسوق الرئيسية تداولات كثيفة تجاوزت 100 مليون ريال في كل جلسة.