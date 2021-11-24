أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، في بيان لها منشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) تعاقدها مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) لمدة سنتين ميلاديتين؛ لتقديم خدمات الطعام لموظفيها في مطارات ومساكن منسوبيها في كلٍّ من (الرياض، جدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى تقديم خدمات الطعام والإعاشة للمنسوبين بالدمام، وذلك بقيمة عقدية تقديرية إجمالية تقارب (51.000.000 ريال).

وتعليقًا على حدث التوقيع، قال الرئيس التنفيذي لشركة (الخطوط السعودية للتموين)، وجدي بن محمد الغبان: «إن العقد المُبرم مع (SGS)، يأتي امتدادًا للعلاقة المهنية المترسخة بين الطرفين منذ أكثر من 15 عامًا»، موضحًا أن «التعاقد مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) يأتي في إطار محافظة الشركة على مركزها الريادي في تقديم خدمات التموين والإعاشة في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، وهو ما يتقاطع مع مستهدفات برنامج التحول الوطني، خصوصا في ما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي؛ وهو أحد البرامج المحققة لرؤية 2030 الطموحة، وتطلعات القيادة الرشيدة».

وفي سياق متصل، ذكر وجدي بن محمد الغبان بأن ما يميز (الخطوط السعودية للتموين)، هو توظيف قسم (التموين وإدارة المرافق)، خبرات الشركة الواسعة في مجال إدارة الأغذية والتموين؛ لتقديم خدماتها للجمهور وللمؤسسات العامة والخاصة بمختلف المجالات وفي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، رائد بن حسن الإدريسي، أن موظفي الشركة يمثلون بالنسبة لها أولوية كبرى؛ كونهم العنصر الأكثر أهمية ومفتاح نجاحها واستدامة نموها، لذلك تحرص الشركة على تقديم كل الخدمات المُمكنة لهم لضمان توفير بيئة عمل تعزز صحة الموظفين، لتكوين قوة عاملة مؤهلة وقادرة على تحقيق أهدافها وكفاءاتها المهنية، مضيفًا أن التعاقد مع (الخطوط السعودية للتموين)، جاء لتميزها وريادتها في خدمات التموين والإعاشة، وللثقة الكبيرة فيما ستقدمه لمنسوبيها؛ وفق أعلى المواصفات والمعايير الغذائية العالمية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التموين والمرافق لدى (الخطوط السعودية للتموين)، جولين بيسشيو، أن الاتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) تمثِّل ترجمة حقيقية لنجاح إستراتيجيتها في ما يتعلق بتنمية قطاع التموين وإدارة المرافق، وتعزيز استدامة الشركة الربحية، وتحقيق التوازن النوعي بين أنشطة تموين الطائرات، وأنشطة الأعمال الأخرى، بما يؤكد مكانتها الرائدة في مجال التموين بين مختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن توقيع (الخطوط السعودية للتموين) مع (الخدمات الأرضية)، يأتي بعد أيام قليلة من إعلانها عن إبرام عقد لها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، لمدة ثلاث سنوات ميلادية؛ لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريات ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق)، بقيمة عقدية تقديرية تقارب 75 مليون ريال.