أفضل أجهزة الحواسيب المحمولة لعام 2021: ما الذي يجعل جهاز HUAWEI MateBook 14s أفضل حاسوب محمول ذكي ذو كفاءة عالية بدقة 2.5K هذا العام في السعودية

مع التحديث المستمر الذي يتمتّع به قطاع التقنية بشكل عام على مستوى العالم، ومواكبة الشركات التقنية العاملة في المملكة لوتيرة التحديث هذه وتوفيرها كل ما هو جديد من منتجاتها محلّيا، أصبحنا نشهد بشكلٍ شهري طرح العديد من أجهزة اللاب توب، الأمر الذي صعّب من التوصل إلى قرار الشراء بالنسبة إلى الكثير من المستخدمين، وبالنظر إلى هذا الأمر ارتأينا في المحتوى التحليلي أدناه أن نتلافى معكم صعوبات الشراء، وأن نراجع لكم أهم الخصائص التي يتمتع بها الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 14s من نواحي جودة التصنيع والمميزات العامة، ولماذا وجدناه أفضل أجهزة الحواسيب المحمولة لعام 2021 في تلبيته لاحتياجات العملاء وطلباتهم المتنوعة.

اليوم، أطلق العديد من كبار صانعي أجهزة الحاسوب المحمول طرازات مقاس 14 بوصة، وأصبحت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، قوة بارزة في هذا السوق مع أجهزة الحواسيب المحمولة التي لا تقدم فقط أداء متميزا، ولكنها أيضًا تأتي بتصاميم مبهجة من الناحية الجمالية مع الاحتفاظ بعامل الحجم الصغير لـ أقصى قدر من قابلية النقل.

أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية قرب توفر جهاز HUAWEI MateBook 14s الجديد مقاس 14.2 بوصة – للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية وهو الحاسوب المحمول الذكي ذو كفاءة عالية الأداء وبدقة 2.5K. كإضافة جديدة لسلسلة حواسيب HUAWEI MateBook المصممة للإنتاجية الذكية، فإن الحاسوب المحمول الجديد يمتلك جينات سلسلة MateBook، حيث يجمع بين التصميم الجمالي والأداء القوي والميزات المبتكرة وتجربة المكتب الذكي. وفي الوقت نفسه، يقدم الحاسوب آفاقًا جديدة من خلال شاشة لمس كاملة العرض – HUAWEI FullView بدقة 2.5K هرتز، ومعالجات Intel® CoreTM من الجيل الحادي عشر، وإمكانات الأجهزة الفائقة، مثل تعاون الجهاز في جميع السيناريوهات الذي يمزج الإبداع في الحياة اليومية، مما يوفر تجربة مكتب ذكية جديدة تمامًا. أنيق وعملي، وبسعر 6499 ريالا، هذا هو السبب في أن جهاز HUAWEI MateBook 14s هو أفضل حاسوب محمول مقاس 14 بوصة لعام 2021 في المملكة العربية السعودية الآن!

شاشة لمس كاملة العرض من هواوي – HUAWEI FullView بدقة 2.5K تعمل باللمس

على مدار السنوات القليلة الماضية، قدمت هواوي أول كمبيوتر محمول بشاشة عرض كاملة العرض في العالم لسوق استهلاكي أكبر. يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول على تصميم نحيف يتميز بحواف حادة. كما يحتوي على شاشة لمس كاملة العرض بدقة 2.5k ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هيرتز مع نسبة عرض إلى ارتفاع صديقة للإنتاجية تبلغ 3: 2 ونسبة عالية من الشاشة إلى الجسم تبلغ 90%. على الرغم من احتوائه على كاميرا أمامية، فإن الشاشة تقدم عرضًا غامرًا. سواء كان ذلك لتصفح المحتوى أو تحريره، فإنه يمنح المحترفين مساحة أكبر لإطلاق العنان لإمكاناتهم. يأتي الحاسوب المحمول الجديد من هواوي مزودًا بشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز لتصفح المحتوى بسلاسة. من خلال الضغط على المفتاح «Fn» والمفتاح «R» في وقت واحد، يمكن التبديل بين 60 هرتز للحصول على أداء موفر للطاقة و90 هرتز للحصول على مرئيات أكثر سلاسة. يوفر الحاسوب المحمول الجديد حماية مزدوجة للعين للمستخدمين من خلال شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light (حلول الأجهزة) وFlicker Free، والتي تساعد المستخدمين على تخفيف إجهاد العين، وبالتالي حماية أعينهم.

أداء أساسي قوي



يجمع حاسوب HUAWEI MateBook 14s الأداء المتميز في هيكله الأملس وخفيف الوزن. تم تكوينه باستخدام معالج Intel® Core ™ 11th Gen الجديد وبطاقة رسومات مدمجة Intel® Iris® Xᵉ. يمكن تنشيط وضع الأداء عن طريق الضغط على اختصار مفاتيح «Fn + P» الذي يعزز وحدة المعالجة المركزية TDP إلى 45 واط. مع دعم التحديث 1 تيرا بايت القرص الصلب (NVMe PCle SSD، يسمح HUAWEI MateBook 14s للمستخدمين بالبقاء منتجين، ويساعدهم في إطلاق العنان للإبداع والقيام بمهام متعددة بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول على ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة LPDDR4x بسعة 16 جيجابايت، ويدعم ما يصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCIe SSD. بفضل سرعات القراءة والكتابة المذهلة، يمكن للحاسوب المحمول التعامل بسهولة مع احتياجات تخزين الملفات الكبيرة والضغط، مما يسهل تجربة تعدد المهام على نحو سلس.

قدرات الأجهزة الفائقة تتيح تجربة مكتب ذكية حقيقية

يوّسع الحاسوب المحمول الجديد في قدرات الجهاز الفائق من هواوي - HUAWEI Super Device مع ميزات اتصال الجهاز المبتكرة لجميع السيناريوهات. يمكن لهذا الحاسوب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالهواتف الذكية المتوافقة مثل هاتف HUAWEI nova 9 الذي تم إطلاقه حديثًا، أو بأجهزة لوحية مثل جهاز HUAWEI MatePad Pro مقاس 12.6 بوصة ومع شاشات مثل شاشة HUAWEI MateView الجديدة عبر كابل USB-C أو لاسلكيًا لتوفير ميزات العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration المستقبلية - ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بإيماءات السحب والإفلات البسيطة.

يستفيد جهاز HUAWEI MateBook 14s الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. يمكن للمستخدمين عرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad pro مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على شاشة حاسوب HUAWEI MateBook 14s للاستمتاع بميزات العرض على عدة شاشات الجديدة بين الحاسوب المحمول والجهاز اللوحي التي تأتي بثلاثة أوضاع؛ Mirror – Extend و Collaborate. في وضع المرآة - Mirror، كما يوحي الاسم، يمكن للمستخدم عكس شاشة حاسوب HUAWEI MateBook 14s على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح بالعمل مباشرة على الملفات والتعليق على المستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم الجهاز اللوحي. هناك أيضًا وضع التمديد - Extend الذي يحول جهازك اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت، وهناك الكثير من العناصر لاستكشافها! أخيرًا، يتيح وضع التعاون - Collaborate المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية بين Windows و Android، مما يسمح للمستخدمين بنقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بعملية سحب وإفلات بسيط!

استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات العرض على عدة الشاشات بين أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية في سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows و Android، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في شاشات متعددة. في إطار ميزة العرض على عدة شاشات، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 9 الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحاسوب HUAWEI MateBook 14s لتشكيل جهاز فائق قوي. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث نوافذ لتطبيقات الهاتف المحمول بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسوب، مما يتيح المجلدات الموزعة ويجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView الجديدة عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة HUAWEI MatePad Pro مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على جهاز HUAWEI MateBook 14s. تتمثل مزايا وجود هذا الإعداد الثلاثي في ​​التبديل السهل بين التوصيلات اللاسلكية والسلكية بشريحة واحدة مما يتيح التبديل بسهولة بين وضع المكتب الذكي ووضع الوقت الشخصي.

عمر بطارية فائق وميزة الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperChargeTM بقوة 90 واط

بالإضافة إلى الأداء العالي، يوفر حاسوب HUAWEI MateBook 14s عمر بطارية رائعًا مع بطارية عالية السعة 60 واط في الساعة تساعد في التخلص من القلق من انخفاض البطارية، إلى جانب محول طاقة بقدرة 90 واط، يمكن للحاسوب المحمول العمل لمدة تصل إلى 3 ساعات من العمل الإنتاجي بشحن لمدة 15 دقيقة فقط. يدعم محول الطاقة أيضًا ميزة HUAWEI SuperChargeTM لمجموعة مختارة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من هواوي. محول الطاقة متعدد الاستخدامات يجعل التعبئة أثناء السفر أسهل كثيرًا.

اتصال ذكي وتفاعلات سلسة

لدى هواوي أيضًا شيء لعشاق الصوتيات. يظهر HUAWEI SOUND® لأول مرة مع حاسوب HUAWEI MateBook 14s لتقديم تجربة صوتية ممتعة. تم تضمين مجموعة مكبرات صوت رباعية في الحاسوب المحمول الجديد، تتكون من مكبري ترددات عالية واثنين من مكبرات الصوت التي تنتج صوتًا قويًا وثلاثة أضعاف. تدعم مكبرات الصوت خوارزميات إعادة إنتاج مجال الصوت من هواوي لإنشاء أصوات عالية الجودة تأتي من كل جانب. توفر أربع ميكروفونات مثبتة على الحواف التقاط الصوت من مسافة تصل إلى 5 أمتار. تجعل تقنية إلغاء الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي كل صوت واضحًا تمامًا. يأتي حاسوب HUAWEI MateBook 14s مزودًا بأول تقنية لتحسين الصوت الشخصي في الصناعة للتخلص من الضوضاء المحيطة أثناء التقاط صوت المستخدم، بحيث يمكن سماعها بصوت عالٍ وواضح في المكالمات أو الاجتماعات.

توفر لوحة المفاتيح الملموسة المبتكرة تجربة كتابة مريحة وممتعة. مع مسافة انتقال 1.5 مم للمفاتيح وتصميم Soft-Land المملوك لشركة هواوي، توفر لوحة المفاتيح ردود فعل لمسية وتجعل الكتابة باستخدام حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحول متعة، حتى لجلسات طويلة.

تشمل الميزات المبتكرة الأخرى زر الطاقة ببصمة الإصبع، والتعرف على الوجوه، و Wi-Fi 6 للمساهمة في تجربة مكتب ذكية سلسة وآمنة.

قد يكون اختيار جهاز حاسوب محمول أمرًا شاقًا ومعقدًا بعض الشيء. هناك جوانب متعددة يجب مراعاتها، من حجم الشاشة والدقة وقوة المعالجة والسرعات إلى ميزات تعاون الاجهزة المبتكرة لجميع السيناريوهات. من المؤكد أن حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول الذي تم إطلاقه حديثًا يحتوي على جميع النقاط المذكورة بالأعلى مما يجعله أكثر أجهزة الحواسيب المحمول مقاس 14 بوصة الأكثر طلبًا حاليًا في المملكة العربية السعودية.

عروض الطلب المسبق:

يأتي HUAWEI MateBook 14s مع عرض مسبق بين 24 نوفمبر و1 ديسمبر 2021 والذي يشمل قسيمة من 500 ريال ومجموعة من الهدايا بقيمة 2042 ريالا، بما في ذلك حقيبة ظهر HUAWEI CD60، HUAWEI Bluetooth Mouse Swift، MateDock 2 و.M5Pro لذا سارع بتقديم طلب مسبق الآن لاستمتاع بالعروض والهدايا القيمة!